Verhaltensbetrachtungen – Ehe man sichs versieht, liegt man sich in den Armen Seit den Lockerungen hat der Körperkontakt wieder zugenommen, alles scheint erlaubt. Wenn einem das zu viel wird, hilft nur noch eine Gesichtsmaske. Claudia Schmid

Mit einer Maske macht man sich in Zürich keine neuen Freunde: Gäste im Volkshaus. Foto: Andrea Zahler

Kürzlich traf ich in Zürich eine Bekannte aus Genf. Den Röstigraben, sagt sie, habe sie selten so gespürt wie im Zug. Bis in Fribourg waren die meisten Reisenden mit Maske unterwegs. Ab Bern hielt sich niemand mehr an die Empfehlung. Im Tram am HB, sagt die Genferin weiter, sei es ihr so peinlich gewesen, als Einzige eine Maske zu tragen, dass sie sie auszog. Nicht nur im Tessin, auch in der Romandie, wo jeder jemanden im Bekanntenkreis hatte, der an Corona erkrankt war, sei das Bewusstsein, sich und andere zu schützen, trotz sinkender Ansteckungsraten nach wie vor da.