Pensioniert und verschuldet – Ehemaliger Betreibungsweibel kämpft gegen eigene Betreibung 36 Jahre arbeitete Beat Herrmann als Betreibungsweibel. Nun wird der schwer kranke Rentner selbst betrieben. Eine Geschichte über Geld und Schuld. Andres Marti

Diejenigen, die nichts hätten, würden fertiggemacht: Beat Herrmann, pensionierter Betreibungsweibel, in der Nähe seines Hauses in Heubach-Rüschegg. Foto: Nicole Philipp

Dass sich mehrere «seiner» Schuldner das Leben genommen haben, verfolgt Beat Herrmann bis heute. «Das geht nicht spurlos an einem vorbei», sagt der 72-Jährige in der Küche seines Hauses in Rüschegg-Heubach. «Einer hat sich im Heustock aufgehängt. Seine Augen sehe ich heute noch vor mir!» Dabei habe er doch nur vollzogen, was «die in Bern hinten» von ihm verlangt hätten.