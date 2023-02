Neuer Ärger für Grossbank – Ehemaliger Mitarbeiter der Credit Suisse stiehlt Personaldaten Die Schweizer Grossbank hat am Montagabend ihre Angestellten über ein Datenleck informiert. Betroffen sind Informationen zu Löhnen und Vergütungen. Jon Mettler

Die Credit Suisse ist mit einem Datenleck konfrontiert: Betroffen sind vertrauliche Mitarbeiterinformationen. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Nach dem Milliardenverlust im abgelaufenen Geschäftsjahr gibt es für die Credit Suisse eine weitere Hiobsbotschaft: Ein ehemaliger Mitarbeiter des Personalwesens soll persönliche Daten der Belegschaft kopiert und mitgenommen haben.

Unter den entwendeten Daten sind auch Angaben zu Löhnen und Vergütungen. Die Schweizer Grossbank hat ihre Angestellten am Montagabend in einer E-Mail über den Vorfall informiert. Dies berichteten das britische Portal «Efinancialcareers» sowie die Agentur «Bloomberg».

In der E-Mail steht, dass «ein einzelner Mitarbeiter, der die Firma inzwischen verlassen hat und im Rahmen seiner täglichen Arbeit legitimen Zugang zu Ihren persönlichen Daten hatte, diese Informationen ohne Genehmigung der Credit Suisse unrechtmässig auf sein persönliches Gerät kopiert hat.»

Die Credit Suisse habe das Datenleck im März 2021 festgestellt, berichten mit der Sache vertraute Personen. Daraufhin habe das Unternehmen eine interne Untersuchung eingeleitet und versucht, wieder an die entwendeten Daten zu gelangen. Es seien auch Gerichte eingeschaltet worden, um die Identität des Datendiebs zu klären. Deshalb habe die Information der Angestellten gedauert.

Zu den entwendeten Daten gehören dem Vernehmen nach Informationen über Löhne und variable Vergütungen zwischen 2013 und 2015 sowie über Bankkonti, die für Lohnzahlungen verwendet wurden.

Der Ursprung des Datenlecks liegt laut dem Finanzblog «Inside Paradeplatz» in einem Informatikzentrum im indischen Pune. Dort soll bereits im Jahr 2019 ein Mitarbeiter, der legal Zugang zu den Personaldaten hatte, die Informationen kopiert haben. Der Mann arbeitet inzwischen nicht mehr für die Credit Suisse.

Eine CS-Sprecherin bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AWP den Vorfall. Bis heute gebe es allerdings keine Hinweise für eine erfolgte Weitergabe oder für eine entsprechende Absicht, die Daten in irgendeiner Weise zu nutzen.

Der Zwischenfall kommt für das Finanzinstitut zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Nach den Turbulenzen im vergangenen Jahr und dem schlechtesten Ergebnis seit der Finanzkrise versucht der neue Konzernchef Ulrich Körner, die Credit Suisse in ruhigere Fahrwasser zu lenken. Da sind Datenlecks, die das Vertrauen der bereits geprüften Belegschaft sowie der Öffentlichkeit erschüttern, wenig hilfreich.

So haben auch die Anlegerinnen und Anleger wenig Freude. Am Dienstagmorgen sank der Aktienkurs der Credit Suisse zeitweise um bis zu 5 Prozent. Bereits am Vortag hatte der Wert der Aktie um mehr als 4 Prozent verloren.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass die Credit Suisse von einem Datenleck betroffen ist. Eine anonyme Quelle übergab der «Süddeutschen Zeitung» geheime Daten zu mehr als 18’000 Konten von über 30’000 Kunden der Credit Suisse. Die Informationen deckten den Zeitraum von den 1940er-Jahren bis «weit ins vergangene Jahrzehnt» ab. Zwei Drittel der Konten sind erst nach dem Jahr 2000 eröffnet worden.

Im Februar 2022 berichtete ein Journalistenkollektiv unter dem Schlagwort «Suisse Secrets» darüber, vor allem über problematische Kunden. Dazu gehören unter anderem die «New York Times», der «Guardian» in London und «Le Monde» in Paris. Inzwischen ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen den Whistleblower.

Jon Mettler ist seit 2018 Wirtschaftsredaktor bei der Zentralredaktion von Tamedia. Er berichtet über Telekommunikation, Digitalisierung, Tourismus und die Uhrenindustrie. Mehr Infos @jonmettler

