Ehemaliger Topspion im Exklusivinterview – «Wir haben den Iran daran gehindert, eine Atombombe zu bekommen» Kevin Chalker bespitzelte gemäss Schweizer Medien Fifa-Chef Infantino und sogar Russlands Präsidenten. Nun äussert sich der Ex-Agent dazu und zu Geheimoperationen für die CIA. Thomas Knellwolf

«Der Sturm hat sich nicht gelegt. Die Vorwürfe und Lügen wurden immer grotesker»: Kevin Chalker wehrt sich nun. Foto: Urs Jaudas

Noch nie in seinen 51 Lebensjahren hat er ein Interview gegeben. Medienauftritte passten nicht zum Job: Kevin Chalker war Agent des US-Auslandsgeheimdiensts CIA. Undercover führte er Operationen gegen den Iran und Nordkorea durch, wie er nun preisgibt.

Chalker, mittlerweile Chef zweier privater Sicherheitsfirmen, tut dies in einem Interview, für das er diese Woche nach Zürich flog. Denn in der Schweiz ist er jüngst mehr in die Schlagzeilen geraten, als es ihm lieb ist. Gleich drei Schweizer Medienhäuser haben über eine riesige Spionageoperation berichtet, die Chalker für Katar durchgeführt haben soll.

Mister Chalker, unter welchem Namen sind Sie in die Schweiz eingereist? Kevin Chalker.

Jetzt sind wir ein bisschen enttäuscht. Wir dachten, der Superspion reist undercover. Ich bin nicht in die Schweiz geflogen, um zu spionieren, sondern um mich zu verteidigen.

Schweizer Medien machen Sie für eine riesige Spionageoperation verantwortlich. Belauschten Sie Geheimgespräche zwischen Bundesanwalt Michael Lauber und Fifa-Chef Gianni Infantino? Das habe ich nicht.

Aber bespitzelten Sie Wladimir Putin, als er 2010 wegen der Fussball-WM-Vergabe in Zürich war? Auch das habe ich nicht.

Wladimir Putin bedankt sich Ende 2010 in Zürich beim damaligen Fifa-Chef Sepp Blatter (rechts) für die Vergabe der Fussball-WM 2018 an sein Land. Foto: Keystone

Über Ihre angebliche Spionagetätigkeit für Katar haben zuerst die Nachrichtenagentur AP und dann SRF, «SonntagsBlick» und die «NZZ am Sonntag» berichtet. Es waren nur zwei Reporter: zuerst ein amerikanischer bei AP, dann ein schweizerischer für die drei genannten Medien. Gegen alle gehen wir juristisch vor. Aber ich muss etwas ausholen.

Bitte. Zwischen Katar auf der einen Seite und Saudiarabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf der anderen gibt es einen grossen Konflikt. Entweder ist man auf der einen Seite oder auf der anderen. Ich gehöre ins erste Lager, weil ich für Katar Sicherheitsdienstleistungen erbrachte – insbesondere für die WM 2022, welche die Saudis und die Vereinigten Arabischen Emirate Katar am liebsten entzogen hätten. Deswegen werde ich medial in eine Art Stellvertreterkrieg hineingezogen, insbesondere weil man mit mir als Ex-CIA-Mitarbeiter schöne Schlagzeilen machen kann.

Klage «unbegründet» Vor drei Monaten zog Kevin Chalker die «NZZ am Sonntag» vors Zürcher Handelsgericht. Er verlangt unter anderem die Löschung der Texte über ihn. Eine NZZ-Sprecherin bezeichnete die Klage als «in allen Punkten unbegründet»: «Der fragliche Artikel in der ‹NZZ am Sonntag› wurde sorgfältig recherchiert und vorgängig juristisch überprüft.» Nun muss das Verlagshaus dem Gericht darlegen, dass die Darstellungen korrekt waren. Auch SRF und der «SonntagsBlick» halten an ihrer Berichterstattung fest. (tok)

Fast zwei Jahre lang haben Sie zu den Vorwürfen geschwiegen. Wieso brechen Sie nun Ihr Schweigen? Der juristische Rat, den ich anfangs bekam, lautete: Sag nichts. Der Sturm wird sich legen. Ich habe mich auf generelle Dementi beschränkt. Die Geschichten sind aber immer haarsträubender geworden. Ich habe deswegen Millionenaufträge verloren. Eine Versicherung hat sogar meine Hausratpolice für meine Privatwohnung gekündigt. Der Sturm hat sich nicht gelegt. Die Vorwürfe und Lügen wurden immer grotesker. Deshalb gebe ich nun mein allererstes Interview.

Fangen wir vorn an. Was haben Sie denn für den US-Auslandsgeheimdienst getan? Ich bin wegen 9/11 zur CIA gekommen, wo bereits mein Vater gearbeitet hatte. Zuvor lebte ich lange in Japan. Nach den Al-Qaida-Anschlägen 2001 auf die USA hatte ich den patriotischen Wunsch, meinem Land und der CIA zu dienen. Statt auf meine Ostasien-Erfahrung und meine Japanisch- und Chinesischkenntnisse zu setzen, sollte ich da insbesondere die Verbreitung von Atomwaffen im Iran unterbinden.

Wie geht man so etwas an? Ich kam von der «Farm», der Ausbildungsstätte der CIA, in jenes Büro der Direktion für Operationen, das sich um das iranische Nuklearprogramm kümmern sollte. Es bestand nur aus fünf Leuten. In einer Montagmorgen-Sitzung sagte mein Chef zu mir: «Wir haben gerade diesen Befehl aus dem Weissen Haus erhalten. Wir sollen iranische Wissenschaftler zum Überlaufen überreden.» Er meinte: «Kevin, das ist deine Chance!»

Okay. Die CIA hatte während des Kalten Krieges sehr erfolgreich sowjetische Geheimnisträger angeworben. Aber die Leute, die das getan hatten, waren alle weg. Ich schaute in alten Dokumenten, wie man das macht, und startete meine erste Mission. Ich glaube nicht, dass irgendjemand im Hauptquartier dachte, ich würde lebend zurückkehren. Aber ich tat es – gleich über Jahre erfolgreich. Ich war der einzige Offizier, der Personen aus allen drei Generationen des geheimen iranischen Programms zur Herstellung von Atomwaffen getroffen hat. Darauf bin ich sehr stolz, denn dies hat die Aussenpolitik der USA verändert. Wir haben den Iran daran gehindert, eine Atombombe zu bekommen.

«Es gibt Peitsche und Zuckerbrot. Ich war das Zuckerbrot.»

Erzählen Sie! Der Codename des Projekts lautete «Brain Drain». Ich kann heute relativ offen darüber sprechen, da es Zeitungsartikel und Bücher darüber gibt. Ziel war es, dem Iran alles Wissen im Atombereich zu entziehen. Ich ging in die Region und überzeugte hochrangige Mitglieder des verdeckten Atomwaffenprogramms davon überzulaufen. Dann exfiltrierten wir sie und ihre Familien in die Vereinigten Staaten. Dies hat das iranische Programm um Jahrzehnte zurückgeworfen.

Vom israelischen Mossad weiss man, dass er ähnliche Leute gezielt umbrachte. Es gibt Peitsche und Zuckerbrot. Ich war das Zuckerbrot.

Die «NZZ am Sonntag» schrieb, dass es Ihre Spezialität gewesen sei, Menschen betrunken zu machen, in Stripclubs in unangenehme Situationen zu bringen und sie dann zur Zusammenarbeit zu nötigen. Das ist wieder eine dieser absurden Fake News. Da hat wohl jemand zu viele Hollywoodfilme gesehen.

Edward Snowden beschreibt genau diese Methode in Bezug auf seine CIA-Zeit in Genf. Sollten andere sie angewendet haben, heisst das nicht, dass ich das tat. Im Iran wären mir auch keine Stripclubs bekannt.

Warum sind Sie nach einem Jahrzehnt bei der CIA ausgeschieden? Es war der beste Job, den ich je hatte. Aber ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder. Und ich war mit dem iranischen und dem nordkoreanischen Atomprogramm beschäftigt. Man ist immer im Einsatz, man ist immer im Ausland, manchmal monatelang. Meine kleinen Kinder kannten mich fast nicht. Sie wussten nicht, worüber sie mit mir reden sollten. Die Scheidungsrate in der Direktion für Operationen muss bei über 90 Prozent liegen. Viele sind mehrfach geschieden. Es ist schlicht unmöglich, ein gesundes Familienleben zu führen, wenn man dort ist.

«Ich lief Gefahr, enttarnt zu werden. Deshalb bekam ich eine offizielle Tarnung als Diplomat.»

Also sind Sie raus? Lange hatte ich vorgegeben, ein internationaler Geschäftsmann zu sein. Solche Legenden nutzen sich ab, wenn man viele Operationen durchgeführt hat. Ich lief Gefahr, enttarnt zu werden. Deshalb bekam ich eine offizielle Tarnung als Diplomat. Mein letzter CIA-Job war in New York bei den Vereinten Nationen.

Und dennoch hörten Sie auf? Als Diplomat konnte ich im UNO-Hauptquartier ein und aus gehen. Hauptvorteil war, dass der JFK-Flughafen nahe war. Ich war weiterhin viel unterwegs. Das ging nicht mehr. Ich habe 2010 meiner Familie wegen gekündigt.

Sie suchten sich einen neuen Job. Zuerst bewarb ich mich bei Beratungsfirmen, die den US-Diensten nahestehen. Ich spielte aber mit der verrückten Idee, eine eigene zu gründen. Meine Frau half mir, und wir gründeten «Global Risk Advisors» (GRA). Grösster Kunde wurde die CIA, aber wir unterstützten auch die US-Armee oder das Kommando für Sondereinsätze. Es ging stets um Terrorismusbekämpfung im Nahen Osten.

Und wie kam Katar auf Sie? Katar hatte damals gerade den Zuschlag für die WM 2022 bekommen. Ich reaktivierte meine Kontakte zu Mitgliedern der königlichen Familie, die sagten: «Hey Kevin, wir brauchen Hilfe!»

Wofür? Katar ist ein sehr kleines Land, das nun ein Mega-Event durchführen sollte: die erste WM im Nahen Osten, wo die Terrorgefahr beträchtlich ist. Neben vielen anderen Beratungsfirmen wie Deloitte und Palantir heuerte man uns als Sicherheitsberater an – für die Stadien, die Fanzonen, die Hotels et cetera.

Und dann spionierten Sie auch noch Gegner der katarischen WM sowie Lauber, Infantino und Putin aus? Nein. Das könnte ich mir gar nicht leisten. Einer meiner Hauptauftraggeber war und ist die US-Regierung. Ich habe heute eine zweite Firma, die sich mit Verschlüsselung beschäftigt und dabei Partner der US-Hochsicherheitslabors Oak Ridge und Los Alamos ist. Für all dies müssen wir regelmässig strengste Sicherheitschecks durchlaufen. Zudem wurde und werde ich als ehemaliger CIA-Agent regelmässigen Sicherheitschecks unterzogen, damit ich meine Akkreditierung nicht verliere. Kommt hinzu: Für einige Tätigkeiten in Katar musste ich in Washington Ausfuhrlizenzen beantragen, welche wir auch erhalten haben. Die US-Botschaft in Doha wusste ausserdem immer, was wir taten.

Schweizer Medien berichteten, wie Sie Katar-Kritiker ins Visier nahmen, und veröffentlichten Dokumente dazu. Diese Dokumente sind Fälschungen, die ausschauen, als hätte sie ein Schüler erstellt und nicht ein professionelles Beratungsunternehmen. Wir klagen die an der Berichterstattung beteiligten Medien ein. Bereits haben wir bei einem Zürcher Gericht tonnenweise Unterlagen eingereicht, darunter Kopien aller meiner Pässe oder Spesenabrechnungen und Telefondaten unserer Mitarbeiter. Damit können wir beweisen, dass wir zum Zeitpunkt der angeblichen Operationen gar nicht in der Schweiz oder an den anderen angeblichen Tatorten waren.

SRF berichtete über die Operationen «Merciless» (erbarmungslos) und «Clockwork» (Uhrwerk). Das Absurde an der Sache ist, dass einer meiner früheren CIA-Kollegen und Mitarbeiter einst den Decknamen Merciless hatte. Clockwork heisst das New Yorker Fitnesscenter, in dem ich Jiu Jitsu trainiere, und ich trage regelmässig T-Shirts mit dem «Clockwork»-Schriftzug. Sollte ich wirklich so blöd sein, diese Namen zu benutzen, welche einen offenkundigen Bezug zu mir haben?

Also muss die Person, die die Dokumente erstellte, Sie gut gekannt haben. Ja. Ich habe einen verärgerten ehemaligen Mitarbeiter, der in der Schweiz aufwuchs und der nachweislich Kontakt zu dem amerikanischen AP-Journalisten hatte. Er hat mir in der Vergangenheit bereits mit der Verbreitung von falschen Vorwürfen über mich gedroht.

Gegenüber AP räumten Sie aber ein, dass es das Projekt «Riverbed» (Flussbett) gab. Ja, aber dabei ging es nicht, wie von diesem AP-Journalisten behauptet, um die Beeinflussung des Fifa-Funktionärs Theo Zwanziger. Vielmehr hat ein Haufen junger Praktikanten für GRA die Medienberichterstattung über Katar und die WM-Planung ausgewertet. Dies war das Projekt «Riverbed». Der AP-Journalist verwendet Elliot Broidy* als Quelle.

Wer soll das sein? Broidy war ein grosser Geldbeschaffer für Donald Trump. Er war Vermögensberater, aber auch ein Lobbyist für die Emirate. Mich und GRA hat er wegen angeblichen Hackings verklagt. Heute ist er selber in den USA dreimal verurteilt – unter anderem weil er als nicht registrierter ausländischer Agent für verschiedene Staaten tätig war, darunter China. Als Donald Trump ins Weisse Haus kam, organisierte Broidy dort geheime Gespräche für die Emirate. Darauf bekam er plötzlich emiratische Militäraufträge über drei Milliarden Dollar. Broidy hat bei seiner Befragung vor Gericht kürzlich selbst bestätigt, dass er Unwahrheiten erzählt, wenn er glaubt, dass dies den Interessen seiner Auftraggeber dienlich ist. Broidy sitzt heute nur nicht im Gefängnis, weil Trump ihn am letzten Tag als Präsident begnadigte.

Also sind Ihrer Ansicht nach ein verärgerter Ex-Mitarbeiter, zwei Journalisten sowie Herr Broidy schuld an falschen Vorwürfen gegen Sie? Ich glaube nicht, dass Elliot Broidy sich dies alles selbst ausgedacht hat, und auch nicht, dass er alles selbst organisiert und finanziert. Es ist letztlich eine staatliche Verleumdungs- und Desinformationskampagne. Die Abu-Dhabi-Lecks haben kürzlich offengelegt, wie die Emirate über ein Genfer Detektivbüro Katar und dessen Unterstützer verunglimpfen. Über die Bemühungen der Emirate, ihre Gegner zu diskreditieren, um ihren politischen Einfluss in den USA sowie in Europa auszubauen, wurde auch im März 2023 durch den bekannten Journalisten David Kirkpatrick im Magazin «The New Yorker» ausführlich berichtet.

Nun läuft in den USA gemäss AP aber eine FBI-Untersuchung im Zusammenhang mit Ihrer angeblichen Spionagetätigkeit für Katar? Auch das stimmt nicht. Als ich bei AP las, dass das FBI eine Untersuchung gegen mich führt, habe ich das FBI kontaktiert und angeboten, dass ich vom FBI befragt werde. Das FBI wusste nicht, wovon ich sprach, und hat sich bis heute nie bei mir gemeldet.

In der Schweiz läuft sicher etwas. Der aktuelle Schweizer Bundesanwalt Stefan Blättler hat im Interview gesagt, dass er den Spionagevorwürfen nachgehe. Nun bestätigt die Bundesanwaltschaft aber auch, dass sie wegen Ihrer Strafanzeige wegen falscher Anschuldigung und Ehrverletzung ein Strafverfahren eröffnet hat. Sind Sie bereit, in der Schweiz auszusagen? Selbstverständlich. Ich habe nichts zu verbergen.

Thomas Knellwolf ist Bundeshaus-Korrespondent, mit Schwerpunkt Justiz und Nachrichtendienst. Bei Tamedia hat er den Recherchedesk mitaufgebaut und geleitet. Er ist Autor mehrerer Sachbücher. Kontakt über Threema EKK58SS4 oder E-Mail thomas.knellwolf@tamedia.ch Mehr Infos @KneWolf

