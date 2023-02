Obergericht Zürich – Ehemann von Polizei mit Taser gestoppt Ein 34-jähriger Schweizer, der seine Ehefrau «übel traktierte» und in Todesangst versetzte, muss für 60 Monate ins Gefängnis. Er wollte beim Polizeieinsatz sterben. Thomas Hasler

Das Bezirksgericht erhöhte die Strafe von 44 auf 60 Monate. Foto: Urs Jaudas

Es war ein Einsatz, von dem die Polizeibeamten später sagten, es sei der extremste ihres Lebens gewesen. Ausgerückt zu einem Fall häuslicher Gewalt, standen sie einem mit einem Messer bewaffneten, «blutgetränkten» Mann gegenüber, der von ihnen verlangte, ihn zu töten. Da wirkte es fast untertrieben, als der vorsitzende Oberrichter in der heutigen Verhandlung von einer «dramatischen Nacht» sprach, die sich im März 2021 in einer Zürcher Oberländer Gemeinde ereignete.

Der damals 34-jährige Schweizer war trotz Rayonverbots an jenem frühen Freitagmorgen zum Haus gekommen, in dem seine Ehefrau lebte. Er sah in der Garage ein fremdes Auto und klopfte an die Tür. Die Frau schickte den Mann, der bei ihr übernachtet hatte, auf den Balkon, damit er die Wohnung ungesehen verlassen konnte. Zuvor aber hatte sie mit ihm ein Notfallwort vereinbart.

Die Polizei heimlich alarmiert

Kaum hatte sie die Wohnungstür geöffnet, stürmte ihr Ehemann, eine Bierdose in der Hand, in die Wohnung und suchte nach dem Mann. Mit zwei heftigen Schlägen brach er ihr Nasenbein und forderte sie dann auf, ihren Besuch anzurufen und ihm zu sagen, er solle zurückkommen. Als der Besucher das Notfallwort benutzte, was die Frau bejahte, alarmierte dieser die Polizei.

Der 34-Jährige nahm aus dem Geschirrspüler ein Rüstmesser und zerrte die Frau am Arm in die Garage, um dort auf den zurückkehrenden Gast zu warten. Nachdem sie weitere Schläge ins Gesicht erhalten hatte, gelang ihr die Flucht, allerdings nur kurz. Er holte sie ein, schlug sie erneut und ging mit ihr in der Folge zurück in die Wohnung.

Nach mehreren Stromstössen verhaftet

Zurück in der Wohnung gelang es der Frau, die Haustür zu öffnen, wo inzwischen vier Polizeibeamte eingetroffen waren. Der Mann stiess die Frau in die Ecke, holte das Messer aus der Hosentasche und hielt es sich an den Hals. Zwei Beamte griffen zum Destabilisierungsgerät Taser, zwei Beamte zogen ihre Dienstwaffe und richteten sie gegen den Mann. Mit dem Messer am Hals ging der Mann auf die sich im Eingangsbereich aufhaltenden Beamten zu. Einer der Beamten, der die Tür mit dem Fuss offen gehalten hatte, wich zwar zurück, konnte aber verhindern, dass der Ehemann die Tür zuziehen konnte.

Nun drehte sich der Mann um und stach laut Anklage «mit dem Messer in der Hand von oben herab gezielt und heftig in Richtung des Oberkörpers/Halsbereichs der immer noch in der Ecke kauernden Ehefrau. Sie wurde aber nicht verletzt. Zwei Beamte feuerten praktisch gleichzeitig ihren Taser ab, was den Mann zu Boden warf. Er stand auf, schlitzte sich mit dem Messer den Hals auf und ging erneut «blutgetränkt» auf die Beamten los und forderte sie auf, ihn umzubringen. Nach erneutem Taser-Einsatz mit weiteren Stromstössen und minutenlangem Gerangel gelang es den Polizisten, den sich trotz massiver Verletzung vehement wehrenden Mann zu fixieren und ihm Handfesseln anzulegen.

Ehefrau neben schlafenden Kindern vergewaltigt

Das Rayonverbot, das der Mann im März 2021 ignorierte, war ihm zweieinhalb Monate vorher auferlegt worden. Aus gutem Grund: Kurz vor Weihnachten 2020 war es im Hause des Ehepaars einmal mehr zum Streit gekommen, weil sich die Frau von ihm, dem Vater ihrer Kinder, trennen wollte. Damals drohte er ihr, sie kaputtzumachen, schlug ihr Gesicht blutig und vergewaltigte sie anschliessend, während die zwei kleinen Kinder im gleichen Bett schliefen. Bis Mitte Januar sass er deswegen in Untersuchungshaft, ehe er mit dem Rayonverbot auf freien Fuss gesetzt wurde.

Das Bezirksgericht Hinwil verurteilte den Mann im Mai letzten Jahres unter anderem wegen Vergewaltigung, mehrfacher Körperverletzung, mehrfacher Drohung, mehrfacher Nötigung und mehrfacher Gewalt und Drohung gegen Beamte zu einer Freiheitsstrafe von 44 Monaten. Es hielt ihm zugute, dass er laut Psychiater wegen des Alkohol- und Kokainkonsums im mittleren Grad vermindert zurechnungsfähig war. Vom Vorwurf, er habe versucht, seine Frau zu töten, sprach ihn das Gericht frei. Der Ehefrau wurde eine Genugtuung von 15’000 Franken zugesprochen.

Strafe deutlich erhöht

Mit dem Urteil war niemand einverstanden. Der Beschuldigte hatte einen Freispruch verlangt. Im Dezember 2020 sei die Frau mit dem Sex einverstanden gewesen. Und im März 2021 sei er aufgrund seines Zustandes vollständig schuldunfähig gewesen. Der Staatsanwalt und die Ehefrau verlangten eine zusätzliche Verurteilung wegen versuchter Tötung. Der Staatsanwalt verlangte eine Strafe von achteindrittel Jahren, die Rechtsvertreterin der Frau eine Genugtuung von 20’000 Franken.

Weder der Beschuldigte noch der Staatsanwalt drangen vor Obergericht mit ihren Anträgen durch. Dieses bestätigte das Bezirksgericht in der Sache, nicht aber bei der Strafe. Es erhöhte die Freiheitsstrafe von 44 auf 60 Monate und die Genugtuung für die Frau von 15’000 auf 20’000 Franken. Aus Eifersucht und Rache, weil sie sich habe trennen wollen, habe er seine Ehefrau «übel traktiert». Die Frau stand Todesängste aus.

Thomas Hasler ist Gerichtsreporter im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Der promovierte Politologe und Master in Angewandter Ethik, seit 1986 beim «Tages-Anzeiger», ist auch Dozent an der Journalistenschule MAZ, Lehrbeauftragter an der Schweizerischen Richter-Akademie und gelegentlich Referent im Bereich Strafprozessrecht. Mehr Infos @thas_on_air

Fehler gefunden?Jetzt melden.