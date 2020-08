Obergericht – Ehestreit endet mit Suizidversuch Ein Mann wird wegen versuchter Brandstiftung verurteilt. Dabei hatte er sein Leben beenden und nicht 339 Tage in Untersuchungshaft sitzen wollen. Thomas Hasler

Das Obergericht durfte die Strafe nicht erhöhen, weil die Staatsanwaltschaft das erstinstanzliche Urteil akzeptierte. Foto: ZVG

Ob er die Wohnung reinigen oder den vier Monate alten Säugling hüten wolle. An dieser Frage seiner Ehefrau entzündet sich im Februar 2017 in einem Mehrfamilienhaus im Bezirk Meilen ein folgenreicher Streit. Der Mann, damals 34-jährig, hoch gebildet, aber laut Psychiaterin mit «Defiziten in der Gefühlswahrnehmung», will weder das eine noch das andere. Er ist zu müde.