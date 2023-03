Hélène Grimaud, was kann Kunst zu mehr Gleichheit auf der Welt beitragen?

Schauen wir uns an, wo die Welt gerade steht: Für die Glücklichen – zu denen wir in der Ersten Welt alle gehören – war sie nie ein besserer Ort. Viele andere aber leiden, weil ihr Schicksal in den Händen von machtgierigen Menschen ohne Integrität oder Interesse am Gemeinwohl liegt. Solange diese existenziellen Grundlagen nicht für alle gleich sind, kommen wir als Menschheit nicht weiter. Und erst wenn all das gegeben ist, können wir darüber diskutieren, was die Künste dazu beitragen können. Aber natürlich hat man auch als Künstlerin eine soziale Verantwortung. Die Verantwortung, die eigene Stimme nicht nur für die Kunst zu verwenden, sondern auch dafür, auf diese Ungleichheit hinzuweisen. Aber die direkte Einflussnahme durch die Kunst, das ist eine ganz andere Geschichte.