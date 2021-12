Lukas Bärfuss im Interview - «‹Eigenverantwortung› ist das fürchterlichste Wort»

Was meinen Sie?

Mir war von Anfang an bewusst, dass wir uns alle mit dem Virus anstecken werden, die Frage war nur, wann wir einen Impfstoff zur Verfügung haben, wie viele Menschen ungeschützt bleiben, erkranken und sterben. Die Alternative hiess nie «Impfung oder Nichtimpfung», sondern «Impfung oder Ansteckung mit potenziell tödlichen Folgen». Bis heute fehlt diese zentrale Botschaft in der politischen Kommunikation. Bitter auch, dass bereits am Anfang der Pandemie ein Grundzug in der hiesigen Haltung deutlich wurde.