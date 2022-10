Super League: FCZ – YB – Ein 0:0 als Erfolg für den FCZ Der FC Zürich ist auch nach elf Spieltagen sieglos Letzter. Beim Super-League-Debüt von Bo Henriksen gibt es ein torloses Unentschieden gegen Tabellenführer YB. Thomas Schifferle

Bleibt torlos wie alle Spieler auf dem Platz: FCZ-Stürmer Ivan Santini nach einer vergebenen Chance. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Wer Tabellenletzter ist, der muss sich schnell zufrieden geben. Das trifft an diesem Sonntag auf den FC Zürich zu, als er zum elften Mal in dieser Saison ohne Sieg bleibt. Wenigstens aber verliert er nicht schon sein siebtes Spiel. Das 0:0 gegen die Young Boys liefert ihm einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass er sich eines Tages doch wieder vom letzten Platz verabschieden kann.

Ein grosses Spiel ist es auf dem Papier: Meister gegen Leader, ein grosses Spiel ist es da nicht, wo es zählt: auf dem Rasen. Die erste Halbzeit leidet unter grossen spielerischen Mangelerscheinung – und das auf beiden Seiten.

Beim FCZ soll das nicht erstaunen angesichts seiner aktuellen Situation und nur drei Tage nach dem 0:5 in Eindhoven. Was für ihn spricht, ist seine Bereitschaft zu kämpfen und dem Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen. Er tritt mit einer Einstellung auf, die ihm diese Saison so oft schon gefehlt hat. Für die defensive Arbeit verdient er eine gute Note, in der Offensive dagegen bleibt er harmlos. Einzig der Schuss von Tosin ist gefährlich – in der 93. Minute. Von Ballmoos lässt sich nicht überwinden.

Der Auftritt der Berner sorgt für Verwunderung. Sie haben nichts von der Souveränität eines Favoriten zu bieten, in der ersten Halbzeit noch weniger als nachher. Den FCZ-Goalie Brecher zwingen sie erst nach einer Stunde zu einer Parade, und es bleibt die einzige bis zum Schluss. Der Match hat auch darum nicht mehr als ein torloses Unentschieden verdient.

Thomas Schifferle ist seit 1979 Sportjournalist. Seit 1995 arbeitet er in der Sportredaktion bei Tamedia. Mehr Infos

