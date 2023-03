Saisonzeugnisse der Klotener – Ein 18-Jähriger kriegt als Einziger eine Sechs – und die NHL lockt schon Als Mannschaft verblüfften die Zürcher in der ersten Saison nach dem Aufstieg alle. In der Einzelwertung erhält aber nicht jeder eine genügende Note. Dominic Duss Angelo Rocchinotti

Der 18-jährige Vorarlberger David Reinbacher zog mit seinen Leistungen die NHL-Scouts in Scharen an. Er wird für den NHL-Draft 2023 hoch gehandelt. Foto: Benjamin Soland (Freshfocus)

Für den EHC Kloten ging am letzten Samstag die Saison 2022/23 zu Ende. Der Traditionsclub meldete sich eindrücklich in der National League zurück. Das Team schaffte vorzeitig den Klassenerhalt und zog als Tabellenneunter sogar ins Pre-Playoff ein. Damit übertrafen die Zürcher Unterländer alle Erwartungen. Auch einige Spieler wuchsen über sich hinaus, während andere in der Einzelwertung abfallen.