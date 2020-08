Eine junge Frau steht bewegungslos am See, und ich stehe neben ihr. Hinter uns gehen Menschen, sie essen schlumpfblaues Eis, die Hitze liegt dicht über dem Asphalt. Schrille Worte verlassen die Münder der Vorübergehenden.

Die junge Frau hingegen trägt an der Vorderseite ihres Kopfes ein Gesicht, das mich an die Stille eines Domes erinnert. Die junge Frau, die an der Leine neben sich einen kleinen, nervösen Hund führt. Der Hund, der sich stetig bewegt, ihr Gesicht, das still ist, und die Blättchen der Bäume, die rascheln im Wind, und der See, an dem wir stehen. Hinter uns die Rentenanstalt.