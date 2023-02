Madam im Moods – Ein Abend, der verschiedene Kunstformen verbindet Musik, Installation und Tattoo. Das Kollektiv Madam will mit seinen Events verschiedene Welten verschmelzen. Am Freitag kuratiert es für einen Abend das Moods. Lena Kesseli

Svetlana Maraš am DJ-Pult: Im Rahmen von «Nel Frattempo» legt sie in Zürich auf. Foto: PD

Was passiert, wenn elektronische Musik, Kunstinstallation und Tattoo-Performance in einem Raum zusammentreffen? Genau das will das Kollektiv Madam am Freitag herausfinden und bringt seine immer sich wandelnde und experimentelle Event-Reihe «Il Circolo del Frattempo» ins Moods, in Zusammenarbeit mit dem Musiklabel «-ous».