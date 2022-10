Sportchef Bärtschi klinkt sich aus – Ein Abgang bei Kloten, der kaum überrascht Sportchef Patrik Bärtschi kehrt dem EHC Kloten per sofort den Rücken. Die Trennung hat sich abgezeichnet und kann für den Aufsteiger eine Chance sein. Dominic Duss

Da waren sie noch vereint: Der abgetretene Sportchef Patrik Bärtschi neben Headcoach Jeff Tomlinson und Clubpräsident Mike Schälchli am 6. September an der Vorsaison-Medienkonferenz des EHC Kloten. Foto: Milad Perego

Am 14. September erfolgte der Saisonstart in der National League. An jenem Mittwoch gab der EHC Kloten bekannt, dass sich Sportchef Patrik Bärtschi entschieden hat, den Verein auf Ende Saison 2022/23 zu verlassen. «Die Verantwortung der Aufgaben als Sportchef für die bevorstehende Saison wird Patrik Bärtschi vollumfänglich wahrnehmen, derweil sich der EHC Kloten mit einer Nachfolgeregelung auseinandersetzt», hielt der Club in der Medienmitteilung fest.