Essay zum Schweizer Sieg – Ein Akt der nationalen Entkrampfung Die Schweiz und ihre Nationalmannschaft, das ist oft ein Knorz. Das «Wunder von Bukarest» wird bleiben – als Moment, der über den Sport hinaus einende Wirkung hat. Mario Stäuble

Gewonnen! Wir alle, die Schweiz! Fans feiern nach dem Sieg gegen Frankreich. Video: Tamedia

Als am Montagabend kurz vor Mitternacht Goalie Yann Sommer mit seiner Linken den Elfmeter von Kylian Mbappé pariert, als in der Schweiz die Jubelschreie durch die Wohnquartiere hallen und die Langstrasse explodiert, als Captain Granit Xhaka seinen Trainer Vladimir Petkovic herzt, da passiert etwas in diesem Land.

Der abgewehrte Penalty – und das damit verbundene «Wunder von Bukarest» – ist ein Akt der nationalen Entkrampfung. Zwischen der wichtigsten Sportmannschaft des Landes und der Bevölkerung, aber vielleicht auch darüber hinaus.

Ich sehe es auf den Strassen, im Netz, aber ich sehe es auch bei mir selbst.