Kerzen selbst drehen – Ein altes Pandemiehobby für die Quarantäne Einfacher als Töpfern und weniger aufwendig als Brotbacken: gekauften Kerzen ein schnelles Upgrade verleihen.

Es ist Pandemiewinter Nummer zwei. Und die Suche nach neuen Beschäftigungen – Brotbacken, Töpfern und Eisschwimmen haben wir bereits hinter uns – ist nach wie vor da; insbesondere, wenn man durch Isolations- oder Quarantäneanordnungen gezwungen ist, in seinen eigenen vier Wänden zu bleiben.

Ein Trend, der sich letztes Jahr vor allem vor Weihnachten etablierte – so schien es zumindest auf Instagram –, war jener des DIY-Kerzen-Gestaltens. Und zwar nicht des Ziehens (dafür müsste man ja wieder raus), sondern des Einfärbens mit Wachsfarben und des Drehens. Denn die gezwirbelten oder gebogenen Kerzen von Trendmarken wie Hay oder Lex Pott inspirierten offenbar auch die kreative Internet-Community.

Als mir also kürzlich unter besagten Umständen und beim Ausräumen eines Wandschranks einige Stabkerzen in die Hände fielen, erlag auch ich mit Monaten Verspätung der Kerzenwelle. Denn es ist denkbar einfach: Ein hohes Gefäss, in dem die Kerzen ganz Platz haben, mit heissem (aber nicht siedendem!) Wasser füllen. Die Kerzen hineinlegen und einige Minuten weich werden lassen. Die Kerzen mit einem Papier trocknen, zwischen zwei Backpapieren in der Mitte leicht flach drücken und dann die Kerze beliebig oft drehen (je öfter, desto grösser wird der Zwirbeleffekt).

Oder aber man verbiegt sie so, dass sie von allein stehen kann. Oder – die Möglichkeiten sind grenzenlos, Instagram und Google haben genügend Ideen. Dann einfach auskühlen lassen und verschenken. Zum Beispiel an jene Personen, die einen während der Tage daheim mit Lebensmitteln versorgt haben. Oder aber man zündet sie zu einem Dinner for One gleich selbst an.

