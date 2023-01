Sturm auf den Kongress – Bolsonaro-Anhänger stürzen Brasilia ins Chaos In Brasilien stürmt ein rechter Mob den Kongress und verwüstet den Präsidentenpalast. Die Lage scheint nun wieder unter Kontrolle, doch der Schock in Südamerikas grösster Demokratie sitzt tief. Christoph Gurk

Hunderte Anhänger des rechtsextremen brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro haben am Sonntag den Kongress, den Präsidentschaftspalast und das Oberste Gericht in Brasília gestürmt. (9. Januar 2022)

Am Ende wurden die schlimmsten Befürchtungen doch noch zur traurigen Realität. Brasília, früher Sonntagnachmittag: Vor dem Hauptquartier des Militärs in der brasilianischen Hauptstadt setzt sich ein Mob aus vermutlich mehreren Tausend Anhängern des rechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro in Bewegung. Viele haben sich Brasilien-Fahnen umgebunden oder tragen das gelbe Trikot der brasilianischen Fussballnationalmannschaft, das schon lange als Erkennungszeichen der extremen Rechten in dem südamerikanischen Land gilt. Über eine breite Prachtstrasse im Herzen der Hauptstadt marschieren sie vorbei an Ministerien in Richtung der Praça dos Três Poderes, dem Platz der drei Gewalten, der zentral zwischen Nationalkongress, Obersten Gerichtshof und Präsidentenpalast liegt. Polizisten stellen sich ihnen in den Weg, doch es sind viel zu wenige und die Angreifer durchbrechen alle Absperrungen, sie klettern auf das Dach des Kongressgebäudes und kurz darauf beginnen sie, Scheiben zu zerschlagen und in die Eingangshalle und den Plenarsaal vorzudringen.