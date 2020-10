Zürcher Stadtregierung besorgt – Ein Appell in 3 Minuten und 55 Sekunden In einer eindringlichen Videobotschaft wenden sich Stadtpräsidentin Corine Mauch und Stadtrat Andreas Hauri an die Zürcherinnen und Zürcher.

Die Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) stellt gleich zu Beginn der Videobotschaft klar: Überall, aber besonders in den urbanen Zentren wie der Stadt Zürich steigen aktuell die Corona-Zahlen. Sie ruft deshalb die Zürcherinnen und Zürcher auf: «Setzen Sie die bekannten Regeln weiterhin und noch konsequenter um.» Hände waschen. Abstand halten. Masken tragen, wo das nicht möglich ist. Nur damit könne man verhindern, dass «wieder sehr einschneidende Massnahmen nötig werden, um besonders gefährdete Menschen vor dem Virus zu schützen». Gesundheitsvorsteher Andreas Hauri schliesst sich den Worten Mauchs an. Ziel sei es, dass das Stadtleben weitergehen könne – auch wenn etwas anders als sonst.

Stadtrat Andreas Hauri sagt: «Wenn die Fallzahlen allerdings weiterhin so stark ansteigen, werden wir nicht um weitere Massnahmen herumkommen.» Foto: Reto Oeschger

Auf Anfrage bezeichnet Hauri die Situation als «sehr ernst». Doch vorerst wolle der Stadtrat keine weiter gehenden Massnahmen einführen. «Wenn die Fallzahlen allerdings weiterhin so stark ansteigen, werden wir nicht darum herumkommen», sagt er. «Neue Massnahmen würden wir aber zuerst mit dem Kanton absprechen.» Was für Massnahmen das sein könnten, verrät Hauri nicht.

Bereits heute geht die Stadt in verschiedenen Bereichen weiter als der Kanton: So gilt in der Stadt zum Beispiel eine Maskenpflicht für alle erwachsenen Personen in Schulgebäuden der städtischen Volksschule, auf den Ämtern oder in städtischen Museen. Vorerst will der Stadtrat weiter auf kommunikative Mittel setzen. Die Videobotschaft soll durch Appelle in sozialen Medien und Plakate weitergeführt werden.

zet