Nowitschok und die Folgen – Ein Arzt aus Basel liefert dem Kreml Argumente gegen Nawalny In einem offenen Brief zweifelt ein Neurologe am Universitätsspital die Vergiftung des russischen Regimekritikers an und nennt ihn einen «Verräter und Schurken». Bernhard Odehnal

Alexei Nawalny in einem Glaskäfig während der Verhandlung am 20. Februar. Die Berufung seiner Anwälte wurde vom Gericht abgelehnt. Putins Kritiker muss für zweieinhalb Jahre in ein Straflager. Foto: Yuri Kochetkov/Keystone

Ein Brief aus Basel macht Weltpolitik. Während Europa schärfere Sanktionen gegen Russland verhängt, schickt der russische Aussenminister Sergei Lawrow seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian eine diplomatische Nachricht. Laut dem russischen Nachrichtenportal Kommersant.ru fordert Lawrow die Franzosen auf, ihre Haltung in der Affäre um den Regimekritiker Alexei Nawalny zu überdenken. Der Grund: Ein in der Schweiz lebender Arzt habe Widersprüche in der Theorie entdeckt, dass Nawalny mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet worden sei. Paris solle den Bericht des Mediziners prüfen.

Lawrow bezieht sich auf einen offenen Brief, den er Mitte Januar 2021 aus Basel erhielt, verfasst von dem am Universitätsspital arbeitenden Neurologen Witali Kozak. Der auf Russisch verfasste Brief steht ebenso wie eine ins Englische übersetzte Antwort Lawrows auf der Website des russischen Aussenministeriums. Kozaks Schreiben wird immer wieder in russischen Medien zitiert, gleichsam als Beweis, dass auch im Westen nicht alle Experten an die Nowitschok-Vergiftung glauben. Breiten Raum bekam es etwa in den «Tsargrad»-Medien des nationalistischen und ultraorthodoxen Oligarchen Konstantin Malofeew.

Angriff auf Ärzte der Charité

Der Basler Assistenzarzt Kozak, der laut Briefkopf russischer Staatsbürger ist, greift massiv jene Ärzte der Berliner Charité an, die Nawalny im vergangenen Herbst behandelten und einen Bericht darüber im Dezember in der renommierten Fachzeitschrift «The Lancet» veröffentlichten. Sie hätten dabei jedoch, so wirft der Basler Mediziner seinen Berliner Kollegen vor, alle Aspekte ignoriert, die nicht in die Erzählung von der Nowitschok-Vergiftung passten. Zum Beispiel Hinweise auf eine chronische Erkrankung der Leber. Zudem hätten die Autoren einen Grundsatz der medizinischen Ethik verletzt und die Identität des Patienten enthüllt.

Das taten die Autoren in «The Lancet» aber gar nicht. Sie schreiben nur von einem «Patienten» und berufen sich auf die Mitteilung der deutschen Regierung, wonach ein Labor der Bundeswehr eindeutig Spuren von Nowitschok festgestellt habe. Kritiker Kozak hingegen nennt in seinem offenen Brief gleich im ersten Satz Nawalny beim Namen.

Die Antwort des russischen Aussenministers an den Arzt aus Basel wurde auf der Website des russischen Aussenministeriums veröffentlicht. Foto: Russisches Aussenministerium/Screenshot

Doch der Arzt in Basel bleibt in seinem Schreiben an den russischen Aussenminister nicht bei fachlicher Kritik. Er hält auch mit seiner persönlichen Meinung nicht hinter dem Berg: Nawalny habe die Führung eines anderen Staates (gemeint ist Deutschland) aufgefordert, «feindliche Massnahmen gegen Russland zu ergreifen». Kozak betrachtet das als Verrat, und «Verrat ist in jeder Interpretation und zu jeder Zeit die Handlung eines Schurken».

Kozaks Kritik an den Kollegen der Berliner Charité wird auch in deutsch- und englischsprachigen Websites zitiert, wie die «Basler Zeitung» berichtete. Obwohl die Betreiber dieser Seiten zu Verschwörungstheorien neigen, fehlt dort die Passage des offenen Briefs über den «Verräter und Schurken» Nawalny. Sie ist offenbar nur für das russische Publikum bestimmt.

Universitätsspital geht auf Distanz

Das Universitätsspital Basel (USB) lehnt eine Stellungnahme zu Kozaks offenem Brief an Minister Lawrow ab: Er habe als Privatperson gehandelt, «weder seine Vorgesetzten noch die Medienstelle des USB sind von ihm informiert worden». Kozak selbst reagiert auf die Anfrage von Tamedia nicht.

Russlands Aussenminister Sergei Lawrow bringt im Streit um Sanktionen auch den offenen Brief aus Basel ins Spiel. Foto: Russian Foreign Ministry/Keystone

Das französische Aussenministerium hat laut dem russischen Portal Kommersant.ru die Aufforderung von Sergei Lawrow abgelehnt und den Brief des Arztes aus Basel nicht studieren wollen. Denn es handle sich bei Witali Kozak um einen «Experten ohne offiziellen Status».

Es ist nicht das erste Mal, dass der Kreml versucht, seine Position durch Dokumente aus der Schweiz zu stützen. Wie Tamedia berichtete, berief sich der regierungsnahe TV-Star Dmitri Kiseljow auf eine Einstellungsverfügung der Bundesanwaltschaft als vermeintlichen Beweis dafür, dass Alexei Nawalnys Anschuldigungen falsch seien und Präsident Wladimir Putin niemals einen Palast am Schwarzen Meer besessen habe. Tatsächlich musste Bern die Ermittlungen jedoch einstellen, weil Russland jede Zusammenarbeit verweigerte. Und die Einstellungsverfügung ist ein vernichtendes Urteil über die russische Justiz.