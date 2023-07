Eine überaus gelungene Fusion von italienischem Fegato di vitello al burro und der Schweizer Nationalspeise Rösti. Foto: Urs Jaudas

Die Flugzeuge, die in der Abend-Flugwelle über unsere Köpfe ziehen, fliegen nach Heraklion, nach Antalya und nach Ibiza. Doch Fernweh kommt in diesem von Reben überwachsenen lauschigen Gartenrestaurant, oben auf dem Krähstel, nicht auf. Vielmehr fühlt man sich für einen Abend bereits in den Ferien angekommen.