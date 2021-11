Neues Gebäude für Stadtpolizei – Ein Betonklotz im Kreis 5 für die Polizei Nächstes Jahr zieht die Kriminalpolizei der Stadtpolizei Zürich in ihr neues Gebäude hinter dem Toni-Areal. Sechs Zahlen zum Neubau. Lisa Aeschlimann

Blick auf den Neubau der Stadtpolizei Zürich. Foto: Dominique Meienberg

Die Stadtpolizei hat sich in Zürich-West ein neues Gebäude für ihre Kriminalpolizei gebaut. Das Spannendste in Zahlen:

8600 Kubikmeter

Das Erste, was hier ins Auge sticht, ist Beton: am Boden, an der Decke, an den Wänden. Betontisch, Betonbett und Betonstuhl in den Zellen. 8600 Kubikmeter davon haben die Architekten im neuen Gebäude verbaut. Das entspricht etwa einem 20 mal 20 Meter langen und 20 Meter tiefen Klotz. Hinzu kommen 1,6 Millionen Kilo Stahlverstärkung.

Beton, wo man hinschaut. Eine der 12 Arrestzellen. Foto: Dominique Meienberg Im Kaffeeraum des neuen Kripo-Gebäudes. Foto: Dominique Meienberg Hier geht niemand ungesehen rein oder raus. Foto: Dominique Meienberg 1 / 3

Stadtrat André Odermatt meinte an einem Medienrundgang am Dienstag, das neue Gebäude solle nicht als Festung wirken. Gegensteuer gibt hier die bodenlange Fensterfront im Erdgeschoss. Von aussen wirkt das Gebäude freundlich, fast wie ein normales Bürogebäude.