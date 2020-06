Textilien aus Plastikabfall – Ein Bikini aus Limmat-Müll für die neue Badesaison Was aus dem Wasser kommt, soll dahin zurück. Deshalb fischt der Zürcher Peter Hornung PET-Flaschen aus der Limmat und fertigt daraus Bademode. Im vollen Ernst. Annik Hosmann

Peter Hornung am Ort, wo er das Rohmaterial für seine Kollektion gewinnt. Foto: Dominique Meienberg

Alle kennen die Bilder von verschmutzten Meeren, von Tieren, die sich an Plastikteilen verletzen oder daran sterben, von Stränden, an denen mehr Abfall als Muscheln liegt. Doch auch in hiesigen Gewässern treibt Abfall. Etwa in der Limmat. Das ist Peter Hornung eines Tages aufgefallen, als er im Fluss schwamm. Und er fragte sich in Daniel-Düsentrieb-Manier: Kann man aus diesen alten PET-Flaschen nicht etwas machen?