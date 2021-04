Kommentar zur Gender-Umfrage – Ein bisschen Eleganz, bitte Der Genderstern kam in unserer Umfrage miserabel weg. Also Deckel drauf und generisches Maskulinum für immer? Besser nicht. Meinung Linus Schöpfer

Der Asterisk, auch bekannt als Gendersternchen. Foto: Getty Images, iStockphoto

18’274 Leserinnen und Leser nahmen an unserer nicht repräsentativen Umfrage zum Gendern teil.

Lediglich 5,5 Prozent stimmten dabei für den viel diskutierten Genderstern als ihre liebste Variante. Schlechter schnitt nur das generische Femininum ab.

Beliebt ist das Sternchen unter den Teilnehmenden also nicht. Eine mögliche Erklärung: Es wirkt als Zeichen zu brachial und stört den Lesefluss zu sehr. Eine zweite mögliche Erklärung: Es hapert an der Bildung. Die Leserinnen und Leser sind einfach noch nicht so weit. Es gilt, den «trägen Geist der trägen Masse» – so kommentierte eine Professorin in einem Mail das Abstimmungsresultat – stärker zu bearbeiten.