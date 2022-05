Nato-Beitritt von Schweden und Finnland – Ein bisschen Erpressung geht immer Während die nordischen Länder Kurs auf das Militärbündnis nehmen, spielt der türkische Präsident gegenüber dem Bündnis wieder einmal auf Risiko – denn das bringt ihm Erfolg bei den Wählern. Zu erfolgreich darf er damit nicht sein. Meinung Tomas Avenarius aus Istanbul

Er spielt in der Aussenpolitik immer auf Risiko: Recep Tayyip Erdogan. Foto: Adem Altan (AFP)

Das Angenehme am türkischen Präsidenten ist seine Vorhersehbarkeit: Er spielt in der Aussenpolitik immer auf Risiko. Weniger angenehm ist, dass man nie weiss, was genau Recep Tayyip Erdogan demnächst wieder aushecken wird – er ist eine «loose cannon», ein Sicherheitsrisiko. Jüngst wollte er zehn Botschafter aus dem Land schmeissen, sie hatten auf Rechtsstaatlichkeit im Umgang mit einem bekannten Oppositionellen gepocht.