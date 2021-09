Kommentar zum Start der Zertifikatspflicht – Ein bisschen Freiheit Grund zur Freude: Viele Geimpfte und Genesene erhalten durch die Ausweitung der Zertifikatspflicht ein Stück Normalität zurück. Meinung Priska Amstutz

Genuss ohne Angst: Die Ausweitung der Zertifikatspflicht beschert uns neue Freiheiten. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Kopenhagen, Mitte Juli 2021, erster Tag der Sommerferien: Wir sitzen in einem Restaurant, niemand trägt Maske. Wie schon zuvor im öffentlichen Verkehr und im Supermarkt. Während der Serviceangestellte mit den Kindern Sprüche klopft und die Spezialitäten des Abends erklärt, scannt er das Zertifikat. Es ist eine Handlung, die beiläufig stattfindet, kaum Zeit in Anspruch nimmt, niemanden stört. Aber, wie wir merken werden, für eine entspannte Stimmung verantwortlich ist, auf die wir lange verzichten mussten. Der Jüngste am Tisch spricht es aus: «Hier ist es ja wie früher!» So ist es: Zwar gibt es mehrmals am Tag die neuen Momente des Zertifikatchecks, an die wir uns aber viel leichter gewöhnen als letztes Jahr an das Tragen der Maske. Abgesehen davon erleben wir in diesen Ferien eine neue, alte Unbeschwertheit.

Wir besuchen einen Vergnügungspark, wir reisen mit der Fähre, wir frühstücken mit schwedischen Freundinnen und besuchen Ausstellungen in verschiedenen Museen. Überall das gleiche Prozedere: Der kurze Check beim Eingang, danach rückt Corona in den Hintergrund. Das liegt einerseits daran, dass die Maske, dieses allgegenwärtige Symbol der Pandemie, aus dem Blickfeld verschwindet. Fühlt es sich die ersten paar Male noch irgendwie verboten an, beim Betreten eines öffentlichen Raumes die Maske nicht aufzusetzen, finden wir schnell in die Normalität zurück. Die Packung mit Masken im Koffer bleibt genauso unberührt wie die Regenjacken und Gummistiefel.

Könnten wir uns sogar erlauben, die Vorteile, die eine solche temporäre Regelung für viele mit sich bringt, zu geniessen?

Mehr noch als dieses visuelle Element trägt jedoch Pragmatismus zur entspannten Stimmung bei. Zumindest dort, wo wir uns aufhalten, scheint der Grundgedanke zu sein: Es gibt ein Mittel gegen die Pandemie, mit dem ein grosser Teil der Bevölkerung gut leben kann. Die Impfung mag ihre Schwächen haben – aber sie sind überschaubar, ausserdem ist sie hier in unserem reichen Land verfügbar, schneller, als wir zu hoffen wagten. Also bin ich Bestandteil dieser Lösung und tue damit, was getan werden kann, um meine Mitmenschen und mich selber zu schützen, so gut es geht. Kann es jetzt auch mal um was anderes gehen? Könnten wir uns sogar erlauben, die Vorteile, die eine solche temporäre Regelung für viele mit sich bringt, zu geniessen?

Diese vorwärtsorientierte Haltung trägt eine grosse Portion Optimismus und Vertrauen in sich. Es geht endlich weiter, das Leben. Natürlich nicht genau gleich wie vor Corona. Die Folgen von neunzehn Monaten Ausnahmezustand, die Sorge um Erkrankte und das phasenweise überlastete Gesundheitssystem zaubert auch die Zertifikatspflicht nicht weg. Aber sie lässt zu, dass immer öfter ein Gefühl der Sicherheit und der Normalität aufkeimen kann.

Wiedersehensfreude und Dankbarkeit

Zürich, Anfang September, eine Hochzeit im Kreis 5: Beim Eingang scannt ein Freund des Bräutigams bei allen eintreffenden Gästen das Zertifikat. Rund hundert Leute feiern und tanzen die ganze Nacht. Die dominierenden Emotionen an diesem Abend: Wiedersehensfreude und Dankbarkeit. Auch dafür, dass so ein unbeschwerter Anlass nun dank des Zertifikats wieder möglich ist. Was hingegen keinen Platz einnimmt: Angst, dass aus dem Fest der Liebe und der Freundschaft ein Superspreader-Event werden könnte.

Als der Bundesrat vor einigen Tagen die neue Zertifikatspflicht bekannt gab, erschien in dieser Zeitung ein Artikel mit dem Titel «So kam es zu den Einschränkungen für zwei Millionen Menschen» . In den sozialen Medien postete ein User danach ein Bild, auf dem er mit Rotstift unsere Schlagzeile «korrigiert» hatte: «So kam es zur Erleichterung für sechs Millionen Menschen».

Dieser Perspektivenwechsel tut gut. Für einmal den Blick von der Pflicht und dem Zwang zu nehmen und stattdessen auf den positiven Aspekt zu fokussieren: Die Ausweitung der Zertifikatspflicht wird den vielen Geimpften im Land ein Stück Freiheit wiedergeben.

Keine Angst mehr vor Superspreading: Die Ausweitung der Zertifikatspflicht wird den vielen Geimpften im Land ein Stück Freiheit wiedergeben. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Priska Amstutz ist seit 2020 Co-Chefredaktorin des «Tages-Anzeigers» und Autorin. Sie studierte Medien- und Kommunikationswissenschaften sowie Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Zürich und war in verschiedenen Redaktionen in leitenden Funktionen tätig.

