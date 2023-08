Das Beste aus Zürichs Läden – Ein bisschen Ticino an der Universitätstrasse Ein Pop-up für Möbel, eine Leinenkollektion und ein Baumwoll-Bandana – das sind unsere Shopping-Tipps der Woche. Sepinud Poorghadiri

Das Innere des Pop-ups In-désirable erinnert dank warmen Farbtönen ans Tessin. Foto: Sepinud Poorghadiri

Alle zwei Wochen stellt der «Züritipp» seine Favoriten vor. Aktuell: das Pop-up-Atelier In-désirable, die Leinenkollektion von Lanue et Lenu und das Bandana von Family Affairs.

Pop-up-Atelier In-désirable

Das Pop-up In-désirable bezieht seine Möbel von europäischen Antiquitätenmärkten. Foto: PD

Diesen Sommer kann man sich im Kreis 6 mit Möbeln der besonderen Art eindecken: Das Atelier In-désirable, das seine Stücke seit fünf Jahren in Mendrisio anbietet, hat sich seit Anfang Juli an der Universitätstrasse eingenistet. Dort findet man Antikmöbel aus den verschiedensten Epochen.

Inhaberin Laura Bernasconi und Inhaber Fabio Ghizzi haben mit den Möbeln den Tessiner Charme gleich mitgebracht. Dank der verspielten Einrichtung, grossen Fenstern und einer Terrasse, die in den Innenhof führt, verlässt man beim Betreten gedanklich den Kreis 6 und wähnt sich stattdessen in einem Kleinladen in Locarno, Ascona oder Mendrisio. So erlebt man das Atelier wie eine Abkürzung in die Sonnenstube der Schweiz.

Die Stücke werden von Antiquitätenmärkten aus ganz Europa bezogen und im ladeneigenen Atelier liebevoll restauriert. Beim Restaurationsprozess legen Laura Bernasconi und Fabio Ghizzi auf die Erhaltung der Besonderheiten der Stücke besonders Wert. Das Resultat sind Blickfänger, die Geschichten erzählen: Beispielsweise gibt es Kommoden aus alten Pastafabriken zu kaufen oder französische Schaufensterpuppen aus dem 19. Jahrhunderts. Doch auch alltägliche Gegenstände wie Spiegel, Körbe und Bilderrahmen können im Pop-up aus zweiter Hand erworben werden.

Leinenkollektion von Lanue et Lenu

Die schwarzen Leinenhosen von Lanue et Lenu fühlen sich dank dem Viskoseanteil besonders weich auf der Haut an. Foto: PD

Bei hohen Temperaturen wird oft zu Kleidungsstücken aus Leinen gegriffen. Empfehlenswert sind besonders Stücke des Zürcher Labels Lanue et Lenu. Die Inhaberinnen Dominique Boschung-Schaad und Monica Bianchin kreieren in ihrer neusten Kollektion Kleidungsstücke aus Leinen, die nachhaltig in Deutschland und Portugal produziert werden. Das Design ist dabei so dezent gehalten, dass die Stücke vielseitig kombinierbar sind. So lassen sich beispielsweise ihre schwarzen Hosen sowohl als Freizeithose als auch als temperaturgerechte Alternative zur Anzugshose verwenden. Die Stücke sind dank dem hohen Viskoseanteil nachgiebig und weich auf der Haut.

Bandana von Family Affairs

Die Motive auf dem Baumwolltuch sind eine spielerische Referenz auf die französische Hauptstadt. Foto: PD

Das Bandana von Family Affairs ehrt die Kritzelkunst. Auf den Baumwolltüchern sind Motive im Doodle-Stil zu sehen: von Hand skizzierte Baguettes, Croissants, Pudel und Metroschilder in Weiss, Rot und Pink. So werden die Bandanas zum tragbaren Liebesbrief an die französische Hauptstadt. Sie sind vielseitig verwendbar und lassen sich als Haarband, Taschen-Accessoire oder – à la Parisienne – als Halstuch tragen.

