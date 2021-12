Interview mit dem Chef Tierschutz vom Bund – «Ein Bolzenschuss ist wie ein K.-o.-Schlag beim Boxen»

Rinderhälften in einem Kühlraum eines Zürcher Schlachtbetriebs.

Damit die Schlachtung für Nutztiere möglichst schonend durchgeführt wird, hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) jetzt vor allem die Betäubungsmethoden angepasst. Die revidierte Verordnung über den Tierschutz beim Schlachten tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Weil männliche Tiere in der Legehennenhaltung unerwünscht sind, müssen jedes Jahr in der Schweiz Millionen von ihnen sterben. Kaum auf der Welt, werden die Küken bereits aussortiert, in einem Container mit Kohlendioxid betäubt und dann getötet. Spüren die Tiere davon etwas?

Am Anfang kann das CO₂-Gas noch zu Reizungen der Augen und der Nase führen, sodass dabei Schmerzen entstehen können. Sobald die Küken aber keinen Sauerstoff mehr einatmen, sind sie innerhalb von Sekunden betäubt und sterben danach. Diese Methode ist aus Sicht des Tierschutzes viel besser als das vorherige Tötungsverfahren, bei dem die Küken ohne jegliche Betäubung mit zwei schnell sich drehenden Messern lebend geschreddert worden sind. Seit knapp zwei Jahren ist das in der Schweiz verboten. Zuvor waren es aber immer weniger Brütereien, die dieses Verfahren noch angewendet haben.