Nachruf auf Kardinal Sodano – Ein Bremser vor dem Herrn Der Norditaliener Angelo Sodano war lange die Nummer 2 im Vatikan – und relativierte in dieser Rolle die Schande eines berühmten Missbrauchstäters. Oliver Meiler aus Rom

Umstrittene Figur des Vatikans: Kardinal Angelo Sodano – hier mit Papst Franziskus. Foto: AFP

In seiner langen Karriere in der katholischen Kirchenhierarchie hat Angelo Sodano aus dem Piemont auch mal als «papabile» gegolten, als möglicher Papst also. So mächtig war er, jedenfalls gehörte er zu den einflussreichsten Stimmen im Vatikan. Nun ist Sodano im Alter von 94 Jahren an einer Lungenentzündung nach der Ansteckung mit Corona in Rom gestorben, und die Nachrufe der italienischen Medien auf den Kardinal sind aussergewöhnlich kritisch.

Eine Art Verwaltungschef und Aussenminister

Sodano begann als vatikanischer Diplomat in Lateinamerika, zunächst als Sekretär in den Nuntiaturen von Ecuador, Uruguay und Chile, in Chile wurde er dann auch Apostolischer Nuntius, wie sie in der Kirche zu ihren Botschaftern sagen. Später rief man ihn zurück nach Rom, damit er die gesamte diplomatische Arbeit des Heiligen Stuhls koordiniere. 1990 berief ihn dann Johannes Paul II. zu seinem Staatssekretär – de facto zur Nummer 2 im Vatikan, obschon natürlich die Macht im Kirchenstaat ganz und gar beim Papst liegt. Der Staatssekretär ist so etwas wie der Verwaltungschef und Aussenminister.

In seine Zeit fielen unter anderem beide Kriege am Golf, 1991 und 2002, und jener in Bosnien 1995. Sodano stellte auch mal provokative Fragen, zumal für vatikanische Verhältnisse, etwa diese zum Irak: «Wer hält das Land zusammen, wenn Saddam Hussein gefallen ist?»

Kardinal Sodano hatte eine grosse Nähe zum hoch umstrittenen mexikanischen Priester Marcial Maciel Degollado.

Papst Benedikt XVI. bestätigte Sodano 2005 in dessen Amt. Nach einem Jahr schied er aber aus und wurde Kardinaldekan, Primus inter pares im Kollegium der Purpurträger. Das blieb er bis 2019. Wenn nun aber auch im Tod ein Schatten auf seinem Namen liegt, hat das mit seiner Nähe zum hoch umstrittenen mexikanischen Priester Marcial Maciel Degollado zu tun, dem Gründer der erzkonservativen Legionäre Christi. Sodano war ein Anhänger.

Mitte der Neunzigerjahre hat er eine Untersuchung der Kurie verhindert, die sich mit dem bereits bekannten und massiven sexuellen Missbrauch von Minderjährigen durch Maciel beschäftigen sollte. (Lesen Sie zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche den Artikel «Schweiz: Kirche überrascht mit Untersuchung zu sexuellem Missbrauch».)

Bischofskonferenz untersucht Missbrauchsfälle

Luigi Accattoli, Vaticanista der Zeitung «Corriere della Sera», erzählt nun von einer Begegnung mit Sodano 1999. Er habe zugehört, wie der Kardinal damals zu einem Mitarbeiter gesagt habe, sie müssten sich dafür einsetzen, dass das Werk Maciels nicht befleckt werde. «Selbst wenn alle Vorwürfe gegen ihn erwiesen wären, war sein Werk eine Wohltat für viele Personen und die Kirche selbst», soll Sodano gesagt haben. Durch sein Relativieren bremste der Kardinal die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen über viele Jahre, gerade auch in seinem Heimatland Italien, oftmals im Zwist mit anderen Mitgliedern der Kurie.

Die italienische Bischofskonferenz versucht nun unter ihrem neu berufenen Vorsitzenden, dem progressiven Kardinal Matteo Maria Zuppi, die Missbrauchsfälle in Italien aufzuarbeiten. Zuppi will schon am kommenden 18. November einen Untersuchungsbericht vorlegen. Doch die Opfervereinigungen sind enttäuscht, weil die Ermittlung erstens nicht von unabhängigen Dritten durchgeführt wird, wie das in anderen Ländern der Fall war, und weil zweitens nur Missbrauchsfälle aus den vergangenen zwanzig Jahren untersucht werden sollen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.