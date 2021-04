Holding stimmt für Basel Dream & Vision – Ein Burgener-Schachzug, den Degen als Regelverstoss sieht Bernhard Burgener informiert David Degen, dass er dessen Aktien ebenfalls an Basel Dream & Vision verkauft, wenn die superprovisorische Verfügung aufgehoben wird. Gleichzeitig signalisiert er Gesprächsbereitschaft. Was soll das? Oliver Gut

David Degen (links) und Bernhard Burgener. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus).

Entweder ist Bernhard Burgener genial. Oder er ist völlig verzweifelt. Die Zeit wird es weisen. Sicher ist: Sein neuester Schachzug im Machtkampf gegen David Degen ist einer, von dem man so noch nie gehört hat. Unter Berufung auf den Aktionärsbindungsvertrag zwischen den beiden Parteien hat er sein Drag-Along-Recht geltend gemacht. Das bedeutet, dass Degens Aktien zum selben Stückpreis mitverkauft werden, wenn Burgener sein Paket an eine Drittpartei veräussert.

Das hat er Degen und den übrigen Holding-Verwaltungsräten am Montag Morgen um 10 Uhr in einer Sitzung dargelegt und sich darüber hinaus auf den Standpunkt gestellt, dass dieses Drag-Along-Recht stärkeres Gewicht hat als Degens Vorkaufsrecht, das dieser schon Anfang März ausgeübt hat. Die Folge: Nach Burgeners Ausführungen entschied sich der VR gegen einen Verkauf von Burgeners 80-Prozent-Holding-Aktienpaket an Degen und für einen Verkauf an die Basel Dream & Vision AG, die bekanntlich vom FCB-Besitzer kontrolliert wird. Und es wurde in der Folge einmal mehr die offizielle Website des FC Basel genutzt, um dies der Öffentlichkeit mitzuteilen.