Nachruf auf Paul Bösch – Ein Detektiv in der Kutte Der frühere TA-Redaktor Paul Bösch ist mit 74 Jahren gestorben. Janine Hosp

Paul Bösch, früherer TA-Redaktor, im Jahr 2003

22 Jahre lang berichtete Paul Bösch über fast alles, was in Zürich geschah. Schrieb, dass der Bahneinschnitt Wipkingen einen Deckel bekomme, oder kommentierte in den 90er-Jahren die Finanzpolitik der überschuldeten Stadt. Seine liebste Herausforderung aber waren ungelöste Justizfälle.