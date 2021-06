Streit ums Triemli-Bettenhaus – Ein «Disclaimer» für die Corona-Rechnung Eigentlich war die städtische Rechnung 2020 im Gemeinderat traktandiert. Zu reden gab aber die Vorjahresrechnung. Patrice Siegrist

Abschreiber auf das neue Bettenhaus (rechts) des Triemli beschäftigt die Stadtpolitik weiterhin. Foto: Dominique Meienberg

SVP-Gemeinderätin Susanne Brunner wurde am Mittwochabend grundsätzlich: «Der Stadtrat fühlt sich allmächtig. Er führt sich auf, als wäre die Stadt eine Enklave, die nicht Teil des Kantons, nicht Teil der Eidgenossenschaft ist.»

Die Schelte von rechts am linksgrünen Stadtrat gabs in der Debatte zur Rechnung 2020. Auslöser war eine Ergänzung. Die Mehrheit des Rats wollte festschreiben, dass sich die Rechnung noch ändern könnte. Der Grund: Der Kanton hat die Rechnung 2019 der Stadt Zürich zurückgewiesen, was die Stadt wiederum nicht akzeptiert hat und der Entscheid vor Verwaltungsgericht hängig ist.