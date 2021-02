Kloten siegt in der Swiss League – Ein dreifacher Faille und keine Diskussion Der EHC Kloten nimmt die gute Einstellung aus dem Olten-Spiel gegen Aussenseiter Winterthur mit. Das führt zu einem weiteren klaren Sieg gegen den Tabellenletzen, dieses Mal heisst es 7:0. Roland Jauch

Winterthur ist geschlagen. Die Klotener Dominic Forget (16) und Ramon Knellwolf (98) jubeln über das 4:0 durch Éric Faille – es ist einer von am Ende fünf Treffern in Überzahl. Foto: Leo Wyden

Sei es in der Saisonvorbereitung, wenn es um den «Chopfab-Cup» geht, sei es im Oktober, November, Dezember oder eben am 14. Februar: Wenn Kloten in dieser Saison auf den EHC Winterthur trifft, ist die Angelegenheit meistens eine eindeutige. Am knappsten war es im November, als die Favoriten im ersten Heimspiel gegen den Letzten der Swiss League nur 6:3 siegten. Damals half Victor Oejdemark noch bei den Winterthurern aus und schoss zwei Tore. Nun spielt der Verteidiger bei Kloten und holte sich einen Assistpunkt beim 5:0.

Telegramm Infos einblenden Kloten - Winterthur 7:0 (2:0, 2:0, 3:0) Swiss Arena. – SR Staudenmann, Castelli; Pitton/Wermeille. – Tore: 13. Kindschi (Figren, Faille; Strafe Pozzorini) 1:0. 20. Faille (Forget) 2:0. 34. Gähler (Knellwolf) 3:0. 38. Faille (Kindschi; Strafe Haldimann) 4:0. 52. Meyer (Spiller, Oejdemark; Strafe Hess) 5:0. 58. (57:06) Spiller (Strafe Oana) 6:0. 58. (57:25) Faille (Forget, Kindschi; Strafe Brace) 7:0. – Strafen: Kloten 5mal 2, Winterthur 8mal 2. – Kloten: Nyffeler; Ganz, Kindschi; Gähler, Bartholet; Oejdemark, Seiler; Back, Steiner; Figren, Marchon, Altorfer; Forget, Faille, Knellwolf; Spiller, Meyer, Staiger; Simek, Füglister, Obrist. – Winterthur: Messerli; Birchler, Steinauer; Raggi, Pozzorini; Sigg, Engeler; Bachofner; Haldimann, Hess, BozonBleiker, Weiser, Brace; Fuss, Puide, Braus; Oana, Allevi, Krayem. – Bemerkungen: Kloten ohne Kellenberger, Truttmann (verletzt), Gian Janett, Kälin. Winterthur ohne Torquato, Burkhalter, Arnold.