Ausbruch in Zürcher Altersheim – Ein Drittel der Bewohnenden positiv auf Corona getestet Im Alterszentrum Sydefädeli in Zürich ist es zu einem Covid-Ausbruch gekommen. Alle Bewohnenden sind unter Quarantäne gestellt worden. David Sarasin

Im Alterszentrum Sydefädeli werden Weihnachten in diesem Jahr nur unter besonderen Schutzmassnahmen möglich sein. Foto: Sabina Bobst

Anfang Woche mussten alle Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums Sydefädeli in Zürich-Höngg einen Corona-Test machen. Am Mittwoch kamen die Testresultate an: 30 der 96 Bewohner wurden positiv auf das Coronavirus getestet. «Wir haben im Sydefädeli eine Ausbruchssituation», sagt Thomas Ehret, Abteilungsleiter und Vizedirektor der Alterszentren Stadt Zürich, dem «Tages-Anzeiger».

Die angesteckten Bewohnerinnen seien in Isolation. Die anderen dürften sich zwar auf dem Areal bewegen, dieses aber nicht verlassen. Besuche dürfen sie aktuell keine empfangen.