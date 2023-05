Porträt Hip-Hop Label Gründer – Ein ehemalig Obdachloser will den Wu-Tang Clan nach Zürich holen Jonathan «Jonny Ive» Ivanov ist 29 Jahre alt und Gründer von Hip Hop Zoo. Mit diesem Label brachte er schon grosse Acts wie The Pharcyde nach Zürich. Das soll aber erst der Anfang sein. Jean-Marc Nia

Jonny Ive, Gründer von Hip Hop Zoo, hat grosse Pläne. Foto: Silas Zindel

Auf einmal waren sie überall in der Stadt zu sehen, die weissen Sticker mit der Aufschrift Hip Hop Zoo. Der Name ist auch immer häufiger auf Veranstaltungsplakate abgedruckt, die auf Konzerte diverser Rapgrössen hinwiesen. Von Smiff-N-Wessun zum Beispiel, oder von den legendären The Pharcyde, die kürzlich beide in Zürich ihre Auftritte hatten.