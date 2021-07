England nach Final-Einzug – Ein Elfmeter als Pointe der Geschichte Oft haben verschossene Penaltys Englands Fussball in tiefe Täler gestürzt – jetzt sorgt Harry Kane mit seinem Tor für Ekstase vor dem Final am Sonntag gegen Italien. Thomas Schifferle

Der Captain und eine kochende Wand: Harry Kane feiert mit den Fans im Londoner Wembley den Sieg gegen Dänemark.

Foto: Andy Rain (AP)

Der gute Rat kommt aus der Ferne. «Er hätte cool bleiben müssen», sagt Manuel Gräfe in einem Studio des ZDF, Gräfe, im Frühjahr zurückgetretener Spitzenschiedsrichter, sagt fernab aller Hektik auch: «Ich hätte ihm Stärke gewünscht.»

Vielleicht ist Danny Makkelie beeindruckt von all dem, was an diesem Mittwochabend im Wembley an Emotionen und Lärm auf ihn einstürzt. Makkelie kommt die Ehre zu, den zweiten Halbfinal der EM zu leiten: England gegen Dänemark, gastgebender Favorit gegen aufmüpfigen Aussenseiter, zwei Mannschaften, die in ihren Ländern für Hochgefühle sorgen.