Trauerfeier im Zoo Zürich – Ein emotionaler und trauriger Anlass Über 200 Mitarbeitende haben sich von der bei einem Unfall im Tigergehege verstorbenen Tierpflegerin verabschiedet. In Erinnerung bleibt ihre Lebensfreude. Hélène Arnet

Kein einfacher Auftritt: Zoodirektor Severin Dressen erzählt über die Trauerfeier. Im Hintergrund die Lewa-Savanne. Foto: net

Ein grosser Strauss Sonnenblumen steht beim Tigergehege des Zoos Zürich. Sie stammen von den Kolleginnen und Kollegen der 55-jährigen Tierpflegerin, die am 4. Juli hier ihr Leben verloren hat. Am Mittwochabend haben sie sich an einer Trauerfeier im Beisein von Angehörigen von der Verunfallten im Zoo verabschiedet. Es nahmen über 200 Personen teil.