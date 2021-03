EHC Kloten gewinnt bei Thurgau 2:0 – Ein (fast) perfekter Auftritt des Leaders Die Unterländer behaupten sich mit einem 2:0 in Weinfelden an der Spitze der Swiss League. Roland Jauch

Klotens Captain Steve Kellenberger, links, hier ein einem Spiel gegen die Academy, schoss gestern Mittwoch in Weinfelden bei der Partie gegen Thurgau in der 6. Minute das wichtige 1:0. Foto: Christian Merz

Der EHC Kloten wurde am Montagabend dank des 3:2 von Visp über Ajoie Leader der Swiss League, fuhr als Nummer 1 nach Weinfelden – und trat auch die Rückreise als führende Mannschaft an. Kloten leistete seinen Beitrag mit einem 2:0, Ajoie hielt sich mit einem 5:2 in La Chaux-de-Fonds punktgleich. Aber in Sachen Direktbegegnungen sind die Klotener im Vorteil. Um die Qualifikation auf dem ersten Platz abzuschliessen, benötigt Kloten aus dem Freitagsmatch zuhause gegen die Academy und aus dem Auftritt in La Chaux-de-Fonds vom Sonntag zwei Siege – ausser Ajoie patzt. Das werden die Pruntruter kaum am Freitag, wenn sie Winterthur empfangen. Aber vielleicht am Sonntag, wenn sie nochmals in Visp zu spielen haben.

Die besten Klotener Infos einblenden *** Steve Kellenberger

Der Captain verleiht dem Team enorme Stabilität, in Unterzahl ist er enorm stark – und er schoss das wichtige 1:0. ** Dominic Nyffeler

Er holte den Shutout nach, den er in Winterthur verpasste. Der Goalie spielte bereits zum zehnten Mal zu Null. * Fabian Ganz

So ist sein Spiel gut: In der eigenen Zone konsequent und ohne Risiko. Dazu spielte er den Pass zum 2:0.

Doch Kloten muss solches nicht kümmern, so lange es selber seine Pflicht erfüllt. Das tat die Equipe in der Güttingersreuti überraschend abgeklärt. Sie liess den Thurgauern kaum Raum zum Torschuss, spielte diszipliniert. So ganz anders als vor zwei Wochen, als das Heimspiel gegen diese Mannschaft 1:4 verloren gegangen war und man dabei die Geduld verloren hatte.

Steve Kellenbergers Tor

Wichtig war dabei, dass Kloten in Führung ging. Das erzwang die Linie um Steve Kellenberger in der sechsten Minute. Der Druck auf die Thurgauer Defensive war offenbar für den einen oder anderen zu gross, denn Verteidiger David Wildhaber spielte die Scheibe unbedrängt auf den Stock von Kellenberger – oder anders gesagt: Der Klotener Captain hatte «gerochen» wohin der Puck kommen würde. Er nützte seine Chance.

Matchtelegramm Infos einblenden Thurgau - Kloten 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Güttingersreuti. - SR Staudenmann, Hungerbühler; Betschart/Ammann. – Tore: 6. Kellenberger 0:1. 34. Figren (Ganz, Faille) 0:2. – Strafen: Thurgau 5x2 Minuten, Kloten 3x2. – Thurgau: Rüegger; Soracreppa, Brennan; Parati, Wildhaber; Molina, Scheidegger; Schmutz; Ang, Rundqvist, Rehak; Janik Loosli, Hobi, Baumann; Hollensretin, Brändli, Wetli; Spannring, Ness, Hinterkircher; Bischofberger. – Kloten: Nyffeler; Gähler, Bartholet; Kindschi, Ganz; Oejdemak, Gian Janett; Back, Steiner; Forget; Marchon, Altorfer; Figren, Faille, Knellwolf; Meyer, Kellenberger, Spiller; Simek, Füglister, Obrist. – Bemerkungen: Timeout Thurgau 46:43. Thurgau ohne Goalie 57:30 bis 58:28 und ab 58:57. Kloten ohne Truttmann (verletzt), Leone, Staiger, Seiler, Kälin.

Gerade mal zwei Torschüsse brachte Thurgau im ersten Abschnitt zustande. Elf immerhin waren es in Drittel Nummer 2, als die Luft für Kloten ein bisschen dünner wurde. Aber ausgerechnet in einer Phase, in der Thurgau ein bisschen hoffen durfte, erkämpfte sich die Faille-Linie im gegnerischen Drittel den Puck. Er kam zu Ganz, der von der blauen Linie Figren anspielte, der vor dem Tor direkt zum 2:0 ablenkte.

Dass Kloten nach 40 Minuten nur 2:0 führte, war ein Punkt am Auftritt, der nicht so perfekt war. Die Thurgauer konnten noch immer auf Punkte hoffen. Das lag daran, dass die beste Powerplay-Equipe der Liga kein Überzahltor erzielte. Drei Powerplays liess Kloten ungenützt verstreichen.

Und geriet darum im Schlussdrittel plötzlich noch in Gefahr. Denn die Schiedsrichter sahen kurz hintereinander Vergehen von Marchon (ein klares Foul) und von Steiner (der kaum etwas Regelwidriges tat). Das brachte Thurgau die Möglichkeit, während 87 Sekunden mit zwei Mann mehr ins Spiel zu finden. Doch einmal spielte Kellenberger mit letztem Einsatz die Scheibe aus der Zone, andere Male behaupteten sich andere – und natürlich auch Goalie Dominic Nyffeler.

Dass Kloten diese Phase überstand und Thurgau viel besser im Griff hatte als vor zwei Wochen, zeigt, dass die Mannschaft kämpferisch einen Schritt nach vorne gemacht hat. Nur muss sie das ab jetzt in jedem Match abliefern.

GCK Lions im Pre-Playoff

Viele Entscheidungen sind auch in der drittletzten Runde nicht gefallen. Definitiv ist, dass Langenthal als Dritter die Qualifikation abschliesst. Trotz einer 1:7-Niederlage in Langenthal sicherten sich die GCK Lions einen Platz im Pre-Playoff, dem auch die Ticino Rockets nach dem 1:0 in Zug sehr nahe sind. Die Situation auf den Plätzen 5, 6, 7 und 8 ist noch enger geworden: Thurgau, Visp, Olten und La Chaux-de-Fonds sind nur durch einen Punkt getrennt. Zwei dieser Teams müssen ins Pre-Playoff.