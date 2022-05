Brand in Flurlingen – Ein Feuer verursacht grossen Sachschaden an Gewerbegebäude In der Nacht auf Samstag brach in einer Industriehalle in Flurlingen ein Brand aus. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer brach in einem Gebäude auf dem Arova-Areal in Flurlingen aus. In den früheren Industriehallen sind dutzende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe eingemietet. Kantonspolizei Zürich

Beim Brand eines Gewerbegebäudes in Flurlingen, an der Kantonsgrenze von Zürich und Schaffhausen, ist in der Nacht auf Samstag Sachschaden in der Höhe von rund zweihunderttausend Franken entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilt.

Die Polizei wurde gegen 1.45 Uhr über das Feuer auf dem Arova-Gewerbeareal alarmiert. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und konnte dieses löschen.



Die Brandursache war zunächst unklar. Aufgrund der ersten Erkenntnisse stehe Brandstiftung nicht im Zentrum der Ermittlungen, teilte die Zürcher Kantonspolizei mit.

Auf dem Arova-Areal sind in früheren Industriehallen dutzende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe eingemietet. Was genau in Brand geraten war, werde abgeklärt, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

SDA/ema

Fehler gefunden?Jetzt melden.