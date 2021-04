Kloten im Swiss-League-Final – Ein Geduldsspiel mit perfektem Ende Kloten holt sich mit einem 2:0 in Olten den 4:2-Sieg in der Halbfinalserie und trifft im Final ab Sonntag auf Ajoie. Beide dürfen aufsteigen, nächste Saison umfasst die National League 13 Teams. Roland Jauch

Kurz nach dem Moment der Entscheidung: Niki Altorfer (17, vorne), Simon Seiler, Victor Oejdemark und Dario Meyer (v. l.) feiern das erste Tor. Foto: Freshfocus

Da war noch dieses letzte schmutzige Einsteigen von Cédric Hüsler, der nach 59:46 und dem zweiten Klotener Treffer das Gefühl hatte, er müsse noch einmal als Rächer und Provokateur auftreten. Eine Fünfminutenstrafe fasste der Mann für einen Stockschlag der rüden und rustikalen Sorte. Doch dann feierten die Spieler des Gastteams: Der EHC Kloten hat sich den vierten Sieg in dieser Halbfinalserie geholt. Er zeigte ein Geduldsspiel beinahe in Perfektion.

Endlich hatten die Spieler begriffen, dass es am Gegner lag, etwas zu unternehmen, endlich war jeder so diszipliniert, dass er dem Team hilft. Das Einzige, das nicht ganz perfekt lief, war die Sache mit dem Torschuss. Die gleichen Referees, die schon am Montag hervorragend gepfiffen hatten, leiteten erneut die Partie. Und sie deckten die unsauberen Attacken Oltens schonungslos auf. Doch das Klotener Powerplay wollte nicht funktionieren.