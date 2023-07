Neue Droge ohne Gegenmittel – Ein gefährliches neues Rauschgift überschwemmt den US-Drogenmarkt Das «Tranq» genannte Mittel, eigentlich ein Beruhigungsmittel für Tiere, verursacht schwere Wunden und erhöht die Gefahr von Überdosierungen. Auch in Europa wurde es schon entdeckt. Berit Uhlmann

Eine Pflegekraft säubert im April in New York die Wunde einer Drogennutzerin, die durch «Tranq» verursacht wurde. Foto: Angela Weiss (AFP)

In Philadelphia gibt es einen Handelsplatz für Drogenabhängige, dessen heisseste Ware nicht Rauschgifte, sondern Rollstühle, Krücken und Antibiotika sind. Die Kunden, so wird es im Fachblatt «Jama» beschrieben, sind Konsumenten einer neuen Droge, zu deren Nebenwirkungen schwere Schädigungen der Haut gehören. Wunden, die manchmal ganze Unterschenkelseiten überziehen, die Sehnen und Knochen freilegen, die übel riechen und zu Amputationen führen können. Deshalb werden in der Szene nun Rollstühle nachgefragt.