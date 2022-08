Die ukrainische Armee hielt stand, zur Überraschung der Welt und Putins: Soldaten der Aufklärungsgruppe «Fireflies» fahren mit einem Pick-up an der Frontlinie in der Region Mykolajiw. Foto: Keystone

Aus dem Hauptwerk des Militärreformers und Offiziers Carl von Clausewitz, «Vom Kriege», wird am häufigsten der Satz zitiert, dass Krieg die blosse Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln sei. Dieses Diktum stimmt immer – auch wenn Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine, von Anfang an, auch auf eine seltsam emotionale, ja rachsüchtige Weise von purer Zerstörungswut geprägt gewesen ist. Aber es ist, nach mehr als 180 Tagen russischer Aggression, eine andere, weniger berühmte Wahrheit des alten Preussen, die den Fortgang dieses Angriffskrieges entscheidend bestimmen könnte: Die Zerrüttung der moralischen Kräfte eines der Gegner ist es laut Clausewitz, durch die eine Entscheidung über Krieg und Niederlage gefällt wird.

Nach einem halben Jahr Krieg, der Besetzung eines Fünftels ihres Staatsgebietes, der Vertreibung von einem Viertel der Bevölkerung, trotz Deportationen und Folter und Vergewaltigungen, trotz Massenarbeitslosigkeit und wirtschaftlichem Niedergang ist es Russland nicht gelungen, die «moralischen Kräfte» der Ukraine zu zerrütten. Im Gegenteil. Der Zusammenhalt derer, die im Land geblieben sind, wächst, Zehntausende sind sogar zurückgekehrt, die Zivilgesellschaft ist aktiv wie nie, die Verwaltung arbeitet effizient, die Solidarität in einem Alltag unter existenziellem Druck ist frappierend. Und bisweilen sind sogar kurze Momente der Euphorie zu spüren, weil die Träume von einer Niederlage der Kreml-Truppen kurzfristig nicht realistisch, aber auf lange Sicht eben auch nicht völlig absurd zu sein scheinen.

Wie kann das sein? Dass ihre Armee auch nach einem halben Jahr – zur Überraschung der Welt – immer noch standhält gegen die zumindest zahlenmässig übermächtigen russischen Truppen, führen die Ukrainer selbst einerseits auf kluge Taktik, flache Hierarchien, punktgenaue Sabotageakte hinter den russischen Linien und den massiven Widerstand der eigenen Bevölkerung zurück. Aber natürlich wissen sie auch, dass sie ohne die Solidarität des Westens und die Lieferung effizienter Waffen verloren wären; nicht umsonst wirbt Präsident Wolodimir Selenski in immer neuen rhetorischen Zuspitzungen um Gerät und Munition, um moderne Hardware.

Die Ukrainer wollten ihre Freiheit nicht gegen einen Polizeistaat und sklavisches Schweigen eintauschen.

Aber mindestens so entscheidend ist eben die Software, altmodisch: die Moral. Der von Korruption zerfressene, um Rechtsstaatlichkeit ringende, von prorussischen Oligarchen ausgebeutete, von russischen Geheimdiensten unterwanderte und mit westlichem Geld subventionierte Staat wird immer wieder unterschätzt. Denn er funktioniert – trotz alledem. Weil eine gut ausgebildete, überraschend patriotische Generation postsowjetischer Akademiker und Aktivisten ihre zum «Failed State» heruntergeschriebene Nation nicht scheitern sehen will. Das hat sich in der Orangen Revolution 2004 gegen den von Kreml-Getreuen gesteuerten Wahlbetrug gezeigt, mit dem Maidan-Aufstand 2013/14 fortgesetzt – und sich in den vergangenen Monaten wieder einmal bewiesen.

Rund um den 24. August, den Unabhängigkeitstag, war das vielleicht der prägendste Eindruck: Mit grosser Intensität und Begeisterung wurde da in den sozialen Netzwerken, auf den Strassen, im Privaten ein Gefühl von Zusammenhalt und Widerstandskraft demonstriert – jenseits des, kriegsbedingt verständlichen, Pathos und der Durchhalteparolen der Regierung. Der bekannte Schriftsteller Andrei Kurkow nennt die Unterstützung der Europäer, die wenig wüssten über ukrainische Mentalität und Kultur, aufgrund eben dieses fehlenden Wissens pure «Empathie». Nicht, dass er das gering schätze, schreibt er, aber der Grund für die Kampfbereitschaft und den erbitterten Widerstand seiner Landsleute sei den Europäern nicht klar. Ja, die Ukrainer seien zwar immer unzufrieden mit ihren Politikern und ihren Oligarchen. Aber sie wollten ihre Freiheit nicht gegen einen Polizeistaat und sklavisches Schweigen eintauschen.

Es ist eine alte Klage in der Ukraine, dass man sich im Westen die längste Zeit mehr für Russland und russische Interessen eingesetzt hat als für die Menschen, die man in Moskau Kleinrussen nennt. Und es ist eine alte Klage in Osteuropa, dass der Westen die Widerstandsbewegungen in den Achtzigerjahren mit eher freundlicher Distanz begleitet habe: weil ihr Rückhalt in der Bevölkerung ebenso unterschätzt wurde wie die Kraft der Identifikation mit dem kulturellen Erbe, auf das die Europäer selbst doch so stolz sind.

Wladimir Putin hat grob unterschätzt, dass sie mehr von sich zeigen und erzählen können als jemals zuvor.

In Kiew weiss man, dass sich das Zeitfenster für die unbedingte Solidarität des Westens mit der Ukraine aufgrund der Teuerung und der drohenden Energiekrise jetzt langsam schliessen könnte. Und dass die Furcht vor Not und Wut in der Bevölkerung die Debatte in der EU über die Rücknahme von Sanktionen gegen Moskau weiter anheizen wird.

Dennoch demonstrieren die Ukrainer mitten in einem Krieg, der sie doch eigentlich vernichten soll, ein extremes Selbstbewusstsein. Wladimir Putin hat grob unterschätzt, dass sie mehr von sich zeigen und erzählen können als jemals zuvor. Was der Krieg zerstören sollte, wächst mit dem Krieg – das Selbstverständnis als Nation. Am Anfang war es vor allem die Stimme des Präsidenten gewesen, die man in und vor allem aus der Ukraine hörte, die Stimme eines Mannes, der als Schauspieler in einen Job geraten war, der ein paar Nummern zu gross für ihn zu sein schien.

Spätestens mit seiner Weigerung, Kiew zu verlassen, seinen Mutmach-Selfies und -Reden ist Selenski zu einer positiv besetzten Symbolfigur geworden. Und längst ist der Präsident nicht mehr die dominante Stimme seines Landes. Eine ganze Heerschar von gewandten und interessanten Kulturbotschaftern, Politikern und Aktivisten ist unterwegs in der Welt mit der Mahnung: Seht uns. Hört uns zu. Wir gehen nicht weg. Wir nicht.



Fehler gefunden?Jetzt melden.