Abo Felix Hüppis Wochenende «Ich leih mir immer viel zu viele Kochbücher aus»

Für den Bibliotheksdirektor muss am Wochenende ein Rhythmuswechsel stattfinden. Er schläft aus, kocht, joggt. Und er erinnert sich an einen folgenschweren Restaurantbesuch in Dresden.