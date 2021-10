Film-Highlights der Woche – Ein Gottesurteil entscheidet über Leben und Tod «The Last Duel» handelt von einem spektakulären Gerichtsprozess im Spätmittelalter. Dazu haben wir eine Band-Doku und eine Warenhaus-Sitcom. Gregor Schenker , Jean-Martin Büttner , Matthias Lerf , Pascal Blum

«The Last Duel»: Jacques LeGris (Adam Driver) und Jean de Carrouges (Matt Damon) duellieren sich auf Leben und Tod. Foto: Disney

The Last Duel

Historiendrama von Ridley Scott, GB/USA 2021, 153 Min.

Diese Verhandlung beschäftigte 1386 ganz Frankreich: Ein Ritter beschuldigte einen anderen, seine Frau vergewaltigt zu haben. Der Prozess zog sich lange hin, schliesslich wurde er durch einen Gerichtskampf entschieden – den letzten in der Geschichte des Landes. Die zwei Krieger lieferten sich ein Duell bis auf den Tod. Der Ausgang des Kampfes wurde als Gottesurteil angesehen, und der Sieger bekam vor dem Gesetz recht.

Regisseur Ridley Scott («Gladiator») verfilmt den historischen Fall als eine Hommage an Kurosawas «Rashomon». So wie dort sehen wir in «The Last Duel» ein Verbrechen und seine Vorgeschichte aus verschiedenen Perspektiven: die des Klägers Jean de Carrouges (Matt Damon), des Angeklagten Jacques Le Gris (Adam Driver) und des Opfers Marguerite de Carrouges (Jodie Comer). Mit jeder Runde erhalten die gezeigten Ereignisse neue Bedeutung. Vor allem aber ist der Film eine satirische Auseinandersetzung mit der «rape culture» unserer Tage. Wir sehen, wie eine Gesellschaft sexuellen Missbrauch verharmlost und Tätern bedingungslose Unterstützung zugesteht, während das Opfer durch die Hölle gehen muss, um Gerechtigkeit zu erfahren. Mitunter ist das äusserst erschütternd.

Am Drehbuch arbeitete übrigens Hauptdarsteller Damon zusammen mit Ben Affleck, der in einer grandiosen Nebenrolle als lasterhafter Graf zu sehen ist. Es ist ihre erste gemeinsame Schreibarbeit seit dem Oscar-prämierten Drehbuch zu «Good Will Hunting». (ggs)

The Velvet Underground

Dokumentarfilm von Todd Haynes, USA 2021, 110 Min.

Im New York der Endsechziger: Von Andy Warhol gefördert und vom begabten, wenn auch tyrannischen Songschreiber Lou Reed angeführt, beginnt ein Quartett radikal zu musizieren und bricht dabei alle Tabus. Die Mitglieder von Velvet Underground haben wenig Erfolg, leiden unter Reeds neurotischer Persönlichkeit und überwerfen sich nach kurzer Zeit. Dabei sind sie der Zeit mit ihrer Musik um Jahre voraus, und ihr Einfluss ist bis heute spürbar.

Regisseur Todd Haynes, der sich schon an Bob Dylan, David Bowie und Karen Carpenter abgearbeitet hat, dreht seinen ersten Dokumentarfilm als Liebeserklärung an diese Band, und genau diese Liebe macht sein kühnes Filmporträt so gewinnend. Dieses funktioniert nicht nur als Karrierechronik eines kompromisslosen Quartetts mitsamt den klaffenden Widersprüchen seines schlecht gelaunten Anführers, sondern als Gesellschaftsbild der New Yorker Avantgarde jener Zeit. (jmb)

Malmkrog

Historienfilm von Cristi Puiu, Rum 2020, 201 Min.

«Sieranevada», der letzte Film des rumänischen Regisseurs Cristi Puiu, spielte in einer kleinbürgerlichen Wohnung voller Mief und Streitereien. «Malmkrog» dagegen strahlt grossbürgerliche Eleganz aus.

Benannt ist der Film nach einem Ort in Siebenbürgen, wo sich im 19. Jahrhundert weltgewandte Aristokraten zum Disput treffen. Er basiert auf einem Buch des Kulturphilosophen Wladimir Solowjow mit dem vielsagenden Titel «Drei Gespräche über Krieg, Fortschritt und das Ende der Weltgeschichte mit Einschluss einer kurzen Erzählung vom Antichrist». Und er dauert 40 Minuten länger als der neue James Bond. Wer sich aber auf die Wortgefechte – und seltenen Actionmomente – einlässt, wird reich belohnt. (ml)

Das Haus am Hang

Miniserie von Yukihiro Morigaki, Jap 2019, 6 Folgen

Basierend auf einem Roman der Schriftstellerin Mitsuyo Kakuta, ist diese Miniserie unaufgeregt inszeniert, hat aber einige kritische Sachen über die Stellung der Frau in der japanischen Gesellschaft zu sagen. Da wird Risako (Ko Shibasaki), eine Hausfrau mit Kind, zu einer Laienrichterin bei einem Prozess berufen. Vor Gericht steht eine Frau, die ihre kleine Tochter in der Badewanne ertränkt hat. Was anscheinend einiges damit zu tun hat, dass ihr Mann jeden Tag bis spät in die Nacht arbeitete und die Kinderbetreuung ganz der Frau überliess.

Risako merkt bald, dass es in ihrer Ehe nicht so viel anders aussieht, und macht sich so ihre Gedanken. Das findet ihr Mann allerdings bloss «peinlich». Für ihn ist die Welt in Ordnung, solang Risako ihm jeden Abend sein Bier bringt. So kann das nicht weitergehen. (ggs)

Ab Fr 15.10. auf Arte.tv

Ein Mordprozess wirft das Leben einer Hausfrau und Mutter durcheinander. Foto: Arte

Superstore

Sitcom von Justin Spitzer, USA 2015–2021, 5 Staffeln

Die Büro-Komödie ist seit dem Ende von «The Office» fast ein wenig verschwunden. «Office»-Autor Justin Spitzer hat sich aber schon überlegt, wie er auf dieser Schiene weitermachen könnte. Eingefallen ist ihm der fiktive Megastore Cloud 9 in St. Louis, wo die Angestellten ihren Minimallohn verdienen, indem sie aufräumen, was die Kunden runterschmeissen.

Dass die Filmgeschichte nie grosses Interesse an den Bullshit-Jobs der Arbeiter zeigte, hat bereits der Filmessayist Harun Farocki bemerkt (in «Arbeiter verlassen die Fabrik»). «Superstore» widerlegt diese These nicht gerade, dafür zielt die Serie zu wenig scharf aufs System. Aber bei aller Liebenswürdigkeit im Warenhaus gibt es auch brillante Momente. Etwa dann, als zwei Mitarbeiter mit dem Management telefonieren, weil sie ein Formular zu Beziehungen am Arbeitsplatz ausfüllen müssen. Sie wissen nicht, in welche Kategorie ihre Affäre fällt, denn Sex haben sie zwar, aber ausstehen können sie einander nicht. (blu)

Auf Netflix

Il bandito

Gangsterfilm von Alberto Lattuada, I 1946, 87 Min.

Zwischen Neorealismus und Gangsterfilm: «Il bandito» schildert den trostlosen Alltag in Italien nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und erzählt vom Aufstieg eines Verbrechers wider Willen. Ernesto (Amedeo Nazzari) kehrt nach Turin zurück. Die Stadt ist zerbombt, die Menschen kämpfen um Lebensmittelmarken, seine Familie ist auseinandergerissen. Als er seine Schwester aus den Fängen eines Zuhälters retten will, kommts zu einer Schiesserei mit Toten, und Ernesto muss vor der Polizei flüchten. Die abgebrühte Lidia (Anna Magnani) nimmt ihn in ihre Bande auf. (ggs)

Do 14.10., 15 Uhr; Di 19.10., 18 Uhr; Do 21.10., 20.45 Uhr; Filmpodium

Ernesto (Amedeo Nazzari) steigt mit der Hilfe von Lidia (Anna Magnani) in Turin zu einem gefürchteten Gangster auf. Foto: Filmpodium

