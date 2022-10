Er hat jene Bauernschläue und Hartnäckigkeit, die man nirgendwo studieren kann, ausser in der Schule des Lebens: Bundesrat Ueli Maurer. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Bei jedem anderen Politiker würde man das nicht glauben, aber wenn Ueli Maurer sagt, er sei im Bernerhof, dem Sitz des Finanzdepartements, wohl jener gewesen, der die Putzfrauen am besten gekannt habe, weil er regelmässig mit ihnen redete, dann stimmt das auf jeden Fall. Ab und zu, so erzählte er weiter, als er am Freitag vor die Medien trat, hätten sie ihm auch eine Hausaufgabe ihrer Tochter oder ihres Sohnes anvertraut, mit der Bitte, einmal zu schauen, ob alles in Ordnung sei, was Ueli Maurer, Absolvent des KV, gern tat.