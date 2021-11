Aufgefallen bei Servette - FCZ – Ein grosser linker Fuss und (wieder) bittere Tränen in Genf Beim 2:1-Sieg erzählt Mirlind Kryeziu von Kindheitserinnerungen, derweil ein kürzlich volljährig gewordener junger Mann mit der ganzen Härte des Fussballgeschäfts konfrontiert wird. Christian Zürcher

Mirlind Kryeziu (r.) trifft. Assan Ceesay (M.) und Blaz Kramer (l.) wollen feiern. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Mirlind Kryeziu – der Mann mit dem Wumms

Mirlind Kryeziu hat einen feinen linken Fuss. An dieser Stelle wird im Jargon gerne vom Füsschen gesprochen, dieses aber ist in diesem Fall gänzlich unangebracht, weil dieser feine linke Fuss einerseits ziemlich gross ist und andererseits Kryeziu von der «enormen Kraft» spricht, die in diesem Fuss wohnt.

Mit diesem Fuss spielt der Zürcher Innenverteidiger gern den Ball in die Räume, scharf und genau. Inzwischen hat Kryeziu weiter an diesem Fuss gearbeitet und sich oft nach dem Training den Schüssen gewidmet. Er setzt jeweils ein paar Bälle und jagt sie aufs Tor. Er trifft dabei den Ball mit einem Gemisch aus Voll- und Innenrist, um ihm Schnitt und eine wilde Flugbahn mitzugeben. «Wenn er auf das Tor kommt, hat der Goalie meist Mühe», sagt er. Der Ball ist schon einige Male danebengeflogen, gegen Genf aber trifft ihn Kryeziu perfekt. Aus knapp 30 Metern schlägt er im langen Eck ein. Tor! Und was für ein feines!