Nachruf auf Flavio Vigne – Ein grossherziger Frechdachs mit goldener Schallplatte Flavio Vigne wurde vom vorlauten Dreikäsehoch zum passionierten und preisgekrönten Tontechniker – und zum Fan seiner zweiten Heimat Italien. Sein letztes Abenteuer aber blieb unvollendet. Meinung Thomas Wyss (Text)

Seine Komfortzone: Tontechniker Flavio Vigne und sein Mischpult, das er auf den Namen Angela tauft. Foto: Lucie Tillein (in Zusammenarbeit mit Sabina Bobst)

Beginnen wir diese Geschichte anno 1959. Und zwar in Sospirolo, einer norditalienischen Gemeinde am Fusse der Dolomiten. Da, am Rande des Dorfplatzes, neben der Tankstelle, öffnet der Dreikäsehoch Flavio Vigne eines helllichten Tages seine kleine Hose – und pinkelt frisch fröhlich ins Tal hinunter. Als ihn seine Tante Roberta dabei vom Balkon aus beobachtet und empört ruft «Flavio, cosa fai?», gibt er keck zur Antwort: «Cambiare l’olio!»