Swisscom fehlt Ersatzantenne – Ein halbjähriges Funkloch – mitten in der Stadt Zürich Weil ein Gebäude an der Josefstrasse im Kreis 5 saniert wird, muss die Swisscom-Antenne für diese Zeit ausser Betrieb genommen werden. Für die Kundschaft könnte es mühsam werden. Lisa Aeschlimann

Fehlt temporär im Kreis 5: Ein Antennenmast der Swisscom sendet während 6 Monaten nicht. Foto: Keystone

Ein Brief der Swisscom verärgert Anwohnerinnen und Anwohner im Zürcher Kreis 5. Das Mobilfunkunternehmen schreibt darin, dass am 7. März der Betrieb der Mobilfunkanlage im Bereich der Mattengasse unweit der Langstrasse für rund sechs Monate eingestellt werde. Grund dafür ist eine Dachsanierung am Standort der Antenne, wie es im Schreiben heisst. Konkret geht es um die Antenne im Gebäude an der Josefstrasse, in dem auch der Denner untergebracht ist. Im hinteren, mit Büros gefüllten Teil wird nun gebaut.