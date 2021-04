Kronenhalle-Feeling in die Agglo – Ein entwurzelter Stammgast erzählt Die Probe aufs Exempel: Schmeckt das Kronenhalle-Essen auch, wenn eine Kinderzeichnung statt ein Picasso an der Wand hängt? Hélène Arnet

Cool-to-Go heisst das Take-away-Angebot der Kronenhalle. Mit von der Partie ist auch die legendäre Wirtin Hulda Zumsteg – als Postkartenporträt von Varlin. Foto: net

«Ich nehme den Braten vom Wagen», sagt der Stammgast mit traurigem Unterton. Die Vegetarierin und die Berichterstatterin schauen ihn ratlos an. Die drei sitzen vor dem Computer in einer Wohnung in der Agglo, um bei der Kronenhalle ein «Cool-to-Go»-Menü zu bestellen und später abzuholen. Den Braten vom Wagen? Der steht nicht in der Auswahl, welche die Kronenhalle unter dem Angebot auflistet.

«Der Wagen», so werden sie aufgeklärt, ist das jeweilige Tagesgericht im legendären Bistro beim Bellevue. Dem Stammgast fehlt nicht nur der Wagen. Ihm fehlt vor allem das «gediegene, aber nicht steife Lebensgefühl» in der geschichtsträchtigen Wirtsstube. Hier hängt ein Picasso, dort ein Kandinsky oder Matisse an der Wand, als ob das die normalste Sache der Welt wäre.