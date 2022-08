Mischverkehr auf dem Veloweg – Ein Hindernis für Autos nervt Zürichs Velofahrende Die Stadt hat auf zwei Strassen versucht, Autofahrer zu bremsen und die Situation für Radfahrerinnen zu verbessern. Letztere sind aber wenig erfreut: Es sei jetzt gefährlicher als zuvor. Patrice Siegrist

Sich kreuzende Autos müssen hier auf den Veloweg ausweichen: Die umgestaltete Hardturmstrasse. Foto: Samuel Schalch

Es hätte eine Verbesserung fürs Quartier und für die Velofahrenden sein sollen. Zu laut ist es gemäss der Stadt an der Hardturmstrasse, der Verkehrsachse in Zürich-West. Zu viele Autos benützten die Strasse als Autobahnzubringer, obwohl das so nicht geplant sei. Zu viele überschritten die Tempo-30-Limite.