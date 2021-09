Das Beste aus Zürichs Läden – Ein Hoch auf die Heimat Diese Woche stellen wir Produkte vor, die der Schweiz huldigen. Seien es der Appenzellergürtel, Kunstwerke in Gletschereisform oder eine Siebdruckkollektion. Hanna Fröhlich

Im Siebdruckverfahren bedruckter Stoff: Die Kollektion «You Have a Beautiful Voice» von Mara Danz. Foto: PD

Alle zwei Wochen stellt der «Züritipp» seine Favoriten aus Zürichs Läden vor. Aktuell: eine Vase, die an Gletschereis erinnert, eine Jungdesignerin, die ihre Mode teilt und ein Label, das Schweizer Tradition erhalten möchte.

Léon Bolz

Die Karaffen von Léon Bolz können auch als Vasen verwendet werden. Foto: PD

«Water Vessel» klingt schon schön. Die Gefässe von Léon Bolz sind aber auch schön anzuschauen. Der Zürcher Jungdesigner lässt die Kunstwerke in einer kleinen Glasbläserei in Freiburg herstellen. Jedes Stück ist ein Unikat. Das Material stand beim Erarbeitungsprozess im Vordergrund. Die Form der Karaffe widerspiegelt die Ästhetik von bewegtem Wasser. Um das Material in eine möglichst natürliche Form zu bringen, hat Léon Bolz die Modelle dafür eigenhändig mithilfe von warmem Wasser aus Eis geschmolzen. Als Inspiration dienen dabei die Schmelzformen verschiedener Gletscher. Die «Water Vessel» können nach Belieben als Vase oder als Karaffe benutzt werden. Sie sind in durchsichtigem Klarglas oder einem dunkelgrauen Rauchglas erhältlich.