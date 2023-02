Versteckte Fresken in Zürich – Ein Hoch auf diese Zürcher Wandmalereien Von den Nixen im Hallenbad City bis zur Blüemlihalle auf der Regionalwache City: Diese vier Wandbilder machen den grauen Alltag farbiger – und erzählen ganz besondere Geschichten. Moira Jurt Stefan Busz

Ein Wandbild von Alois Carigiet schmückt das Schulhaus Lachenzelg. Foto: Moira Jurt

Öffentliche Räume sind immer etwas steril, manchmal auch dunkel. Also malt man die Wände an – alter Trick, die Höhlenmenschen haben es schon getan. Ausserdem verdient die Kunstszene bei solchen Aktionen mit. Hier vier Beispiele, wie Künstler in Zürich frisch ans Werk gingen. Wobei: Nicht immer arbeiteten sie in der Fresko-Technik, bei der die Farbe direkt auf den frischen, noch feuchten Verputz kommt. Was später auch zu Problemen mit der Haftung führte.